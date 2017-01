Silvester-Feuerwerk über der Stadt Bunt, laut, effektvoll – die Zittauer feiern ins neue Jahr und sorgen für ein leuchtendes Spektakel am Nachthimmel.

So farbenfroh haben die Zittauer am Marktplatz das neue Jahr begangen. © Rafael Sampedro

Das große Silvester-Feuerwerk in Zittau ist vorbei, das neue Jahr gestartet. SZ-Fotograf Rafael Sampedro hat das bunte Treiben am Nachthimmel der Stadt vom Johannisturm aus festgehalten. Wer ebenfalls schöne Fotos vom Feuerwerk in Zittau und Umgebung gemacht hat und veröffentlichen will, schickt eine E-Mail an sz.zittau@ddv-mediengruppe.de. (szo/tc)

