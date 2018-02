Silesia Görlitz zieht Mannschaft zurück

Der FC Silesia Görlitz hat seine erste Frauenmannschaft, die nach der ersten mit dem Beginn der Rückrunde aus dem Spielbetrieb gezogen. Dabei lag das Team mit 23 Punkten aus zehn Spielen aussichtsreich im Rennen im Kampf um den erneuten Sachsenmeistertitel. Andreas Jurk, der Vorsitzende des Vereins sagt: „Zwei unserer Hauptsponsoren haben sich zurückgezogen und hinterlassen eine so große Lücke, dass wir zu dieser Entscheidung keine Alternative gesehen haben.“ Die Mannschaft ist inzwischen aufgelöst. Die tschechischen Spielerinnen sind wieder nach Liberec gewechselt, die polnischen (bis auf eine) nach Breslau. Die drei, vier verbleibenden Spielerinnen werden die zweite Mannschaft in der Rückrunde in der Landesklasse Ost verstärken. Der Verein setzt weiter auf die Nachwuchsarbeit, hat eine D- und C-Juniorinnen-Mannschaft und sieht trotz des Rückschlages eine mögliche Zukunft im höherklassigen Frauenfußball. (fth)

