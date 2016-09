Silberner Oscar für Sebnitz-Film Der in der Sächsischen Schweiz gedrehte Kurzfilm „Am Ende der Wald“ hat bei der Verleihung einen zweiten Platz geholt.

Henrike von Kuick als Polizistin Elke im Film „Am Ende der Wald“. © MDR/Filmuniversitvät Babelsberg

Am Donnerstagabend Ortszeit hat die Academy in Beverly Hills ihre Entscheidung bekannt gegeben: „Am Ende der Wald“ von Regisseur Felix Ahrens gewinnt Silber bei den Studenten-Oscars in der Kategorie „Bester ausländischer Film“. Dass der Film einen der begehrten Nachwuchs-Preise erhält, war bereits bekannt, nicht jedoch, welchen. Gedreht wurde der 30-minütige Kurzfilm unter anderem in Sebnitz, Saupsdorf und Umgebung. Für die Drehzeit von zwei Wochen wohnte das Team aus Filmstudenten im Juni 2015 in Sebnitz.

Der Spielfilm erzählt die Geschichte der jungen Polizistin Elke, die bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle an der tschechischen Grenze unbeabsichtigt einen Mann erschießt. Elke wird daraufhin über die Dauer der internen Ermittlungen vom Dienst suspendiert und sinkt in ein tiefes Loch. Aus Schuldgefühlen macht sie sich auf den Weg nach Tschechien, um die Familie des jungen Mannes zu unterstützen, und tappt scheinbar in eine Falle.

Für den 30-jährigen Regisseur Felix Ahrens war der Film seine Abschlussarbeit an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“. Der Streifen entstand als Koproduktion mit dem MDR. Den Studenten-Oscar in Gold als bester ausländischer Film erhält ebenfalls ein Deutscher, Alex Schaad von der Hochschule für Fernsehen und Film in München. In der Kategorie „Beste ausländische Animation“ gehörte der gebürtige Pirnaer Steve Bache (Filmakademie Baden-Württemberg) zu den Finalisten.

„Am Ende der Wald“ läuft am 25. September, 00.05 Uhr im Ersten sowie am 27. September, 00.05 Uhr im MDR.

