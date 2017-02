Silbermond-Musiker zu Gast Schlagzeuger Andreas Nowak nimmt an einer Performance in der Kirschauer Galerie Flox teil. Dabei geht es um ein ernstes Thema.

Silbermond-Schlagzeuger Andreas Nowak (2.v.l.) ist am Freitag in Kirschau zu erleben. © PR

In der Galerie Flox gibt es am Freitag einen Höhepunkt: Genreübergreifend gestalten zwei Künstler eine Performance. Einer ist Andreas Nowak, Schlagzeuger der Band Silbermond. Zu seinen Trommelklängen wird Thomas Kern, als Maler bekannt unter dem Namen Dekern, in kürzester Zeit, nämlich in zwölf Minuten, ein Kunstwerk erschaffen. In ihrem Projekt „Crashed eyes“ verarbeiten die beiden Künstler Themen wie Unfall und Koma auf eindringliche Weise.

Die beiden Gemälde, die bei der Performance entstehen, können direkt danach erworben werden. Die Hälfte des Erlöses soll für die Wohnungslosenhilfe an den Bautzener Brücke-Verein gehen. Im Anschluss findet die Vernissage für die Ausstellung „Mal mahl“ mit Dekerns Werken statt. Sie zeigt Gemälde, Zeichnungen, Collagen und Skulpturen. (SZ)

Performance und Vernissage am 3. Februar, 20 Uhr, Galerie Flox, Friesestraße 31 in Kirschau, Eintritt frei

