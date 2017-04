Silber und Bronze für den Nachwuchs Die jungen Tischtennisspieler vom MSV Bautzen hatten die Nase vorn.

© Uwe Soeder

Tischtennis. Bei den Bezirksmeisterschaften in Boxberg ging der MSV Bautzen mit einer Schüler- und einer Jugendmannschaft an den Start und kam zweimal auf das Podest. Holger Weß, der stellvertretende MSV-Abteilungsleiter, sagte danach: „Das ist ein Beweis dafür, dass wir in unserem Spielbezirk in der Breite ganz gut aufgestellt sind.“ Im Schülerbereich spielte Bautzen mit Marvin Seidler, Matthias Pilz, Oskar Güttler und Justus Tschötsch. Erst im Finale gegen den Favoriten TTG Boxberg unterlag der MSV mit 1:6. Oskar Güttler sorgte für den Ehrenpunkt. Die Jugendmannschaft trat mit Max Jursch und Aleksander Boradshiew an, die von den beiden A-Schülern Tobias Scholz und Robin Däbler unterstützt wurden. Als es im Spiel gegen die SG Wiednitz/Heide um Platz drei ging, feierten die MSV-Jungs am Ende der Partie drei Siege in Folge und gewannen mit 6:4. Holger Weß: „Damit sind wir absolut zufrieden. Ich hoffe, dass sich die positive Entwicklung so fortsetzt.“ (ck)

