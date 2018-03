Silber nach dem Neustart Kugelstoßer David Storl krempelt nach herben Enttäuschungen alles um und besiegt bei der Hallen-WM die eigenen Zweifel.

Zurück mit fast alter Stärke: David Storl schreit die Freude über den Stoß auf 21,44 Meter heraus. © dpa/Matt Dunham

Nach seinem Silbercoup von Birmingham hätte David Storl in der Disziplin Untertreibung definitiv Gold verdient. „Ich denke, ich hab mich hier ganz gut geschlagen“, sagte der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister nach Platz zwei bei der Hallen-WM. Der 27-Jährige lächelte, auch er wusste, dass er es zuvor mehr als nur „ganz gut“ gemacht hatte.

Denn der Wettbewerb, vor dem er erstmals seit langem nicht als heißer Medaillenkandidat galt, zeigte: David Storl ist nach zwei schwierigen Jahren mit Misserfolgen bei Olympia und WM wieder auf dem besten Weg zurück zu alter Stärke. Topniveau bei Großereignissen war jahrelang sein Markenzeichen, daher war Silber mit Saisonbestleistung von 21,44 Metern nicht nur ein Erfolg gegen seine deutlich höher eingeschätzten Gegner, sondern auch gegen die Zweifel. Der Neuseeländer Tomas Walsh, der mit 22,31 Metern – der viertbesten jemals in der Halle gestoßenen Weite – gewann, wäre wohl auch von einem Storl in absoluter Topform nicht zu schlagen gewesen.

„Nach den letzten zwei Jahren, in denen es beschissen lief, in denen ich die Wettbewerbe beim Saisonhöhepunkt immer versaut habe, freue ich mich natürlich, dass ich wieder eine Medaille mitnehme“, sagte Storl und erinnerte an Olympia in Rio und die WM 2017, wo er mit Platz sieben beziehungsweise zehn hinter seinen Ansprüchen zurückgeblieben war: „Für mich war heute das Wichtigste, dass ich zum Saisonhöhepunkt die beste Leistung abliefere. Das hat die letzten Jahre nicht so geklappt, diesmal hat es geklappt.“

Seine 13. Medaille bei einem internationalen Großereignis war auch bereits ein Verdienst seines harten Schnitts nach der verkorksten WM. Er trennte sich von seinem langjährigen Trainer Sven Lang und wird nun von Wilko Schaa betreut. Aber Storl vergaß auch im Moment des Erfolgs seinen Entdecker nicht und bedankte sich bei Lang „für die letzten zehn Jahre“.

„Für David freut es mich sehr. Wir haben gemeinsam eine richtungsweisende Entscheidung mit einem neuen Trainerkonzept getroffen“, sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport im DLV: „Es ist ein Neuanfang. Für ihn war es wichtig, im entscheidenden Wettkampf wieder Saisonbestleistung zu stoßen. Das war ein ganz wichtiger Schritt zurück in Richtung Weltklasse.“

Und Storl selbst? „Mir macht es wieder mehr Spaß“, hatte er vor der WM erklärt. Zusammen mit Schaa veränderte er das Training, auch um das lädierte Knie wieder schmerzfrei zu bekommen. Das schaffte das Duo. Ein Geschenk sei dies, betonte Storl. Nur durch das Ende der leidigen Verletzungssorgen konnte er zur Umsprungtechnik zurückkehren, die bis zu 40 Zentimeter Weitenvorteil bringen kann, das Knie aber auch deutlich mehr belastet.

Diese Veränderung zeigte schon Erfolg. Birmingham gab Rückenwind für die Freiluft-EM in Berlin und mittelfristig Olympia in Tokio 2020. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Ausgangspunkt für eine gute Sommersaison“, sagte Storl. „Es gilt darauf aufzubauen, sodass wir Richtung 22 Meter arbeiten können.“ Eins ist sicher: Die Zuversicht ist zurück bei Storl.

Für den Rest des kleinen, nur 22 Mitglieder zählenden WM-Teams galt das nicht unbedingt. Neben Storl gewannen einzig Mateusz Przybylko und Nachrückerin Sosthene Moguenara eine Medaille. Przybylko holte überraschend Bronze im Hochsprund, Moguenara gelang dies im Weitsprung.

Zwei Youngster mussten Lehrgeld zahlen: Dreisprung-Europameister Max Heß aus Chemnitz wurde Elfter. Deutschlands Lauftalent Konstanze Klosterhalfen wurde über 3 000 Meter Siebte. Beide sind erst 21. „Es gibt keine klassischen und damit auch keine deutschen Medaillenbänke mehr“, sagte Gonschinska. „Es zählt halt wirklich die Tagesform und das, was wir rausgegeben haben: Performen, wenn’s drauf ankommt. Und das ist das Thema, an dem wir arbeiten werden“, betonte der DLV-Cheftrainer. Vorleistungen, sagte Gonschinska, „zählen nicht wirklich“.

Wie knapp es in vielen Entscheidungen bei einer Hallen-WM auf höchstem Niveau manchmal zugeht, erlebten auch deutsche Athleten: Siebenkämpfer Kai Kazmirek fehlten auf Platz vier nach einem 1 000-Meter-Krimi ganze 27 Punkte zum Podestplatz, Hürdenflitzerin Cindy Roleder winzige drei Hundertstelsekunden – oder zwölf Zentimeter – zu Bronze. (sid/mit dpa)

