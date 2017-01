Silber für Waltersdorf Waltersdorf gehört zu den Preisträgern beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Schmuckes Umgebindehaus in Waltersdorf. © Rafael Sampedro

Waltersdorf gehört zu den Preisträgern beim 25. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Zusammen mit weiteren 16 Dörfern aus ganz Deutschland, darunter auch dem sächsischen Stangengrün, ist es mit einer Auszeichnung in „Silber“ geehrt worden. Das teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Freitag mit. Die Bürger der 33 Gewinnerdörfer hätten mit viel Tatkraft, Ideenreichtum und langem Atem zahlreiche Projekte in ihrer Heimatgemeinde vorangetrieben, um das Leben dort lebenswerter zu machen, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt während der Auszeichnungsveranstaltung auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

„Waltersdorf setzt ganz auf den Tourismus. Natur- und Kulturfreunde kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten“, lobte Schmidt. Der staatlich anerkannte Erholungsort punkte mit seiner Natur und seinem baulichen Erbe. „Ein besonderes Kleinod sind darunter seine restaurierten Umgebindehäuser, wie ich aus erster Quelle von meinem Kollegen, Herrn Abgeordneten Michael Kretschmer, weiß“, so der Minister.

Der alle drei Jahre stattfindende bundesweite Dorfwettbewerb sei die größte Bürgerinitiative Europas und zeige, dass die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für unsere Dorfgemeinschaft wichtiger denn je ist, sagte Schmidt: „Mit dem Wettbewerb setzen wir genau die Potenziale frei, die wir brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft

zu meistern.“ Auf der Festveranstaltung mit 2 700 Bürgern aus ganz Deutschland wurden die Sieger für ihr unvergleichliches Engagement mit Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze belohnt.

Am 25. Dorfwettbewerb hatten mehr als 2 400 Dörfer in Deutschland teil. 33 Orte konnten sich für die Endrunde des Bundesentscheides qualifizieren. Zehn Dörfer, allerdings kein sächsisches, erhielten „Gold“, sechs Dörfern wurde „Bronze“ zuerkannt. (szo)

