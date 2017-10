Gewichtheben Silber für Lucas Müller Bei den Landesmeisterschaften der Schüler waren die Athleten des AC Meißen mit zwei vierten nah dran an weiteren Medaillen.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Für das einzige Edelmetall bei den Sachsenmeisterschaften der Schüler im Gewichtheben aus Sicht des AC Meißen sorgte Lucas Müller. Bei den Meißnern ist er der Dauerbrenner und Medaillenaspirant Nummer eins. Mit 55 kg im Reißen und 66 kg im Stoßen gelangen sechs gültige Hebungen auf technisch höchstem Niveau.

Mit ebenfalls sechs gültigen Versuchen und neuen Bestleistungen wartete Elija Cyron auf. 50 kg im Reißen und 62 kg im Stoßen standen am Ende in der Liste und ein guter vierter Platz. Auf einen vierten Platz kam auch der Großenhainer Lars Große. Nur wenige Punkte trennten ihn vom Treppchen, und mit ein wenig mehr Feinarbeit bei der Technik wird Lars das sicher schaffen. Deana Bozinac rangierte in ihrem zweiten Start für den AC Meißen ebenfalls auf dem vierten Rang. Des Weiteren platzierten sich Raulf Luis auf Rang sechs, Alexander Lotz auf Rang sieben, Nicco Pfeifer auf Rang neun. Die Jüngsten Meißner Tristan Janta und Stanley König erreichten Platz dreizehn und fünfzehn.

Für alle gibt es noch einiges zu verbessern, um einmal so weit vorn zu stehen wie Elija oder Lucas, der übrigens wieder den Sprung in die Landesauswahlmannschaft Sachsens geschafft hat. (SZ)

zur Startseite