Leichtathletik Silber für Lampertswalde beim Landesfinale In der Dresdner Margonarena fand in diesem Jahr das Landesfinale in der Leichtathletik WK V statt. Am Start waren zehn Grundschulen.

In der Dresdner Margonarena fand in diesem Jahr das Landesfinale in der Leichtathletik WK V statt. Am Start waren zehn Grundschulen, jeweils die zwei Erstplatzierten der „Regionalbereiche“ Bautzen, Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau. Gefordert waren bei verschiedenen Staffelwettbewerben Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft. Die Schüler der Lampertswalder Grundschule hatten sich als Regionalsieger natürlich besonders viel vorgenommen. Bis zum letzten Staffelläufer blieb es spannend. Am Ende trennte nur eine kleine Strafrunde die Grundschule Lampertswalde von der Goldmedaille. So gewann man die Silbermedaille hinter dem Landesfinalsiegerteam der 75. GS Dresden. (ni)

