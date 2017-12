Signierstunde für die „Genussmacher“ Am Sonnabend wird Autor Jörg Stock das neue Kochbuch im Kaufpark Nickern signieren.

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Das neue SZ-Kochbuch „Genussmacher – Mit Profis am Herd“ wird am Sonnabend bei einer Signierstunde in Dresden offiziell vorgestellt. Autor Jörg Stock schreibt Widmungen, Mitarbeiter des Verlages beantworten Fragen rund um die Sächsische Zeitung. Bücher und die aktuelle SZ liegen zum Kauf bereit. Das Buch enthält Reportagen aus den Spitzenküchen der Sächsischen Schweiz und des Osterzgebirges sowie rund 50 Original-Rezepte der Chefköche. (SZ/jös)

Signierstunde: 9. Dezember, 11-12.30 Uhr, im Kaufpark Nickern neben dem Service-Punkt. Das Buch (180 S.) kostet 24,95 Euro, mit SZ-Card 22,95 Euro, erhältlich auch in den SZ-Treffpunkten und ausgewählten Thalia-Läden.

