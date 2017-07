Signalkabel der Deutschen Bahn AG in Hirschfelde abgetrennt Bundespolizei trifft zu spät ein, um Diebe festzunehmen.

Hirschfelde. Rege grenzüberschreitende Aktivitäten zweier dunkel gekleideter Personen hat am Montagabend ein Mann an der Eisenbahngrenzbrücke nach Hirschfelde beobachtet. Er meldete diese sofort den Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Auf der Eisenbahnbrücke stellten die Beamten dann ein frisch abgetrenntes etwa 17 Meter langes Signalkabel der Deutschen Bahn AG fest. Das zum Abtransport bereitgelegte Diebesgut wurde sichergestellt und Tatortspuren gesichert. Die besagten Personen konnten vor Ort allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Wer weitere Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Sachverhalt machen kann, bitte bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 760220 melden. (szo)

