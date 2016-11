Signal der Mitglieder Der Vizepräsident Gernot Kliesch wird abgewählt, nun wird eine Neuwahl notwendig. Schweres Heimspiel gegen Viktoria Berlin.

zurück Bild 1 von 2 weiter So will Budissas Cheftrainer Reimund Linkert seine Jungs sehen: mit Power und viel Leidenschaft. Franz Pfanne (vorn) und Josef Nemec (Nr. 17) liefern sich ein rassiges Luftduell mit Nils Pfingsten-Reddig vom FSV Wacker Nordhausen. © Torsten Zettl So will Budissas Cheftrainer Reimund Linkert seine Jungs sehen: mit Power und viel Leidenschaft. Franz Pfanne (vorn) und Josef Nemec (Nr. 17) liefern sich ein rassiges Luftduell mit Nils Pfingsten-Reddig vom FSV Wacker Nordhausen.

Die Stimmen werden ausgezählt. Für Vizepräsident Gernot Kliesch reichte es am Ende nicht. Eine Neuwahl wird nun folgen müssen.

Mit einem Paukenschlag endete am Mittwochabend die Mitgliederversammlung der FSV Budissa Bautzen. Die Wahl des Präsidiums erfolgte auf Antrag der Mitglieder erstmals in geheimer Einzelwahl. Ingo Frings, Jens-Eric Allinger, Roland Fleischer und Holger Schmidt kamen auf die ausreichende Stimmenzahl. Vizepräsident Gernot Kliesch erreichte sie nicht, zudem zog ein Mitglied seine Kandidatur kurzfristig zurück. Bis zu einer Neuwahl wird das alte Gremium die Geschäfte kommissarisch weiterführen.

Über die Gründe des Scheiterns von Gernot Kliesch können Außenstehende nur mutmaßen. War es die für viele überraschende und voreilige Beurlaubung von Trainer Thomas Hentschel im März? Sind es die vielen unpopulären Entscheidungen, die der „Vize“ in den letzten Monaten und Jahren zwangsläufig immer wieder treffen musste? In einem SZ-Interview Anfang des Jahres hatte Kliesch aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht: „Es ist schon etwas daran, dass bei sportlichem Erfolg die Mannschaft und der Trainer zuständig sind, bei Misserfolg aber der Vorstand kritisiert wird. Damit muss man leben können und man braucht in einigen Situationen auch ein dickes Fell. Ich gebe ehrlich zu, dass es auch an die Substanz und bis in den privaten Bereich geht. Der Umgang ist dann nicht immer fair und es gab schon Tage, an denen ich zu meiner Frau gesagt habe, jetzt habe ich die Faxen dicke.“ Präsident Ingo Frings stellte später die Frage in den Raum, wer denn diese ehrenamtliche Arbeit zukünftig machen solle.

Dem Trainer Vertrauen ausgesprochen

Cheftrainer Reimund Linkert erhielt dagegen erneut die Rückendeckung der Vereinsführung. Man traue dem 33-Jährigen auch weiterhin zu, die Mannschaft zum Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost zu führen und das im Sommer vorgelegte sportliche Konzept umzusetzen.

Am Sonntag erwarten die Budissen den tabellensiebenten FC Viktoria 1889 Berlin. Damit kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Chris Reher, der Bautzen vor dieser Saison verlassen hatte. Reher war 2014 vom SC Borea Dresden zu Budissa gewechselt. Für die Spreestädter hatte der 22-Jährige in der Vorsaison 33 Viertligaspiele bestritten, fünf Treffer erzielt und vier Tore vorbereitet. „Für mich war das der nächste Schritt in meiner sportlichen Entwicklung“, erklärte Reher nach seiner Vertragsunterzeichnung in der Hauptstadt. Natürlich spielten auch die finanziellen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, denn auch die FSV Budissa hatte dem schnellen Angreifer einen unterschriftsreifen neuen Vertrag vorgelegt.

Reimund Linkert kann am Sonntag wieder auf Defensivspieler Tobias Heppner zurückgreifen, der vor einer Woche in Schönberg (0:2) wegen einer Gelb-Rot-Sperre pausieren musste. Fehlen wird dagegen Paul Milde. Budissas auffälligster Offensivspieler der letzten Wochen laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

