Sigmar Gabriel will Bombardier-Verteter treffen Der Bundeswirtschaftsminister will am heutigen Montag mit Bombardier-Vertretern reden. Es geht um Arbeitsplätze und Sparpläne für Görlitz und Bautzen.

Bombardier Logo über der Einfahrt des Görlitzer Werkes © nikolaischmidt.de

Görlitz. Der geplante Stellenabbau in den deutschen Bombardier-Werken ist jetzt für Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Chefsache geworden. Heute will er sich mit der kanadischen Konzernleitung zu Gesprächen über die Zukunft der Standorte, darunter Görlitz und Bautzen treffen.

Bombardier plant in seiner Transport-Sparte eine Umstrukturierung, die mit dem Abbau Tausender Arbeitsplätze verbunden sein soll. Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte Bombardier angekündigt, deutschlandweit über 1 400 Stellen abzubauen. Ende 2016 wurde bekannt, dass der Konzern möglicherweise noch drastischere Einsparungen plant. Von bis zu 2 500 Stellen war zuletzt die Rede.

Sowohl in Görlitz als auch in Bautzen gab es Protestkundgebungen der Bombardier-Werker gegen diese Pläne. Zuletzt hatten sich Mitte vergangenen Monats rund 1 000 Angestellte vor dem Görlitzer Bombardier-Werk versammelt.

Die IG Metall fordert immer wieder, dass sich der Konzern zu konkreten Zahlen und Plänen äußern soll, gerade was die hiesigen Standorte in Bautzen und in Görlitz betrifft. (SZ)

