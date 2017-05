Sieniawka bekommt nächste Großtankstelle Es wird die achte Tankstelle, die in Grenznähe zu Deutschland und Tschechien auf polnischer Seite ihre Dienste anbietet.

Diese Tankstelle an der Verbindungsstraße vom Grenzübergang Friedensstraße nach Sieniawka, direkt am Eisenbahnviadukt, ist schon in Betrieb. © Rafael Sampedro

Bogatynia. Eine Großtankstelle, die neben Benzin und Dieselkraftstoff auch Flüssiggas (LPG) anbieten wird, entsteht gegenwärtig am grenzüberschreitenden Rondell im Ortsteil Sieniawka (Kleinschönau). Wie ein regionales Onlineportal meldete, hat Bürgermeister Andrzej Grzmielewicz in einer Bekanntmachung dem Antrag der Firma PCH Papanaum Christos mit Sitz in Zgorzelec amtlich zugestimmt.

Das Grundstück hatte die Gemeinde bereits vor sechs Jahren für zwei Millionen Zloty veräußert. Im Flächenbewirtschaftungsplan von Stadt und Gemeinde Bogatynia ist das zu bebauende Areal als „Terrain für Dienstleistungen des Fahrzeugverkehrs“ ausgewiesen.

Dem Investor wird damit eingeräumt, neben den Tankmöglichkeiten auch Waschanlagen, Reparaturwerkstätten, Autoverkaufssalons, ein Motel sowie gastronomische Einrichtungen inklusive Parkplätze für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr anzulegen und zu betreiben. Der Erwerber des Grundstücks soll bereits eine Tankstelle in Porajow (Großporitsch) betreiben. Dem Portal zufolge wäre der Neubau, deren ingenieur-technische Vorbereitung bereits vor zwei Jahren begann, die achte Tankstelle, die in Grenznähe zu Deutschland und Tschechien auf polnischer Seite ihre Dienste anbietet. (kpl)

