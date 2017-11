Siemensianer fahren zur Demo nach Berlin Am Donnerstag erreicht der Protest die Hauptstadt. Am Dienstag ist Siemens Thema im Bundestag.

Protest gegen die Schliessung des Siemens-Werkes in Görlitz © nikolaischmidt.de

Am Donnerstag starten um drei Uhr am frühen Morgen mehrere Busse Richtung Berlin. In ihnen werden rund 300 Siemens-Mitarbeiter aus Görlitz sitzen. Ihr Ziel: die Betriebsrätekonferenz von Siemens in der Hauptstadt. Dazu wird auch Siemens-Personalchefin Janina Kugel erwartet. Tausende Siemens-Beschäftigte wollen vor dem Konferenzort für ihre Jobs demonstrieren. Das Görlitzer Werk ist durch die Streichpläne von Siemens in seiner Existenz gefährdet.

Es soll schließen, obwohl es mit seinen Industriedampfturbinen gerade Anlagen fertigt, die in der Zukunft gefragt sein werden. Sollte Siemens seine Ankündigung wahr machen, würden 950 Arbeitsplätze in Görlitz verloren gehen. An ihnen hängen schätzungsweise weitere 2 000 Jobs bei Zuliefererbetrieben.

Auf Antrag der SPD wird es am Dienstag im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu den Sparplänen von Siemens geben.

