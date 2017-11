Siemens wird Thema im Landtag Landtagspräsident Matthias Rößler hat am Freitag das Werk in Görlitz besucht. Und er sieht gute Argumente für den Erhalt.

Siemens-Mitarbeiter protestieren am Donnerstagabend in Görlitz vor dem Siemens-Werk gegen die geplante Werksschließung. © Sebastian Kahnert/dpa

Landtagspräsident Matthias Rößler hat am Freitag das Görlitzer Siemens-Werk besucht und mit Betriebsräten gesprochen. Er nannte die Entscheidung des Siemens-Konzerns unverständlich und kündigte an, mit der Belegschaft zusammen alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Schließung des Werkes zu verhindern. Er kündigte an, demnächst in einer Aktuellen Debatte das Thema im Sächsischen Landtag auf die Tagesordnung zu setzen.

Rößler würdigte die Arbeit im Siemens-Werk. Die Mitarbeiter hätten mit ihren Industriedampfturbinen erfolgreich Nischen besetzt und seien beispielsweise beim Einsatz ihrer Anlagen in Biomasse- oder Solar-Kraftwerken Weltmarktführer. „Wenn es gute Argumente für einen Siemens-Standort gibt, dann ist es doch Görlitz“, sagte Rößler gegenüber der SZ. Sie sollten nun gegenüber der Konzernspitze von Siemens vorgebracht werden. Die hatte angekündigt mit der Arbeitnehmerseite Gespräche über das Sparprogramm zu führen, damit bis Ende September 2018 Klarheit für alle Standorte bestehe. (SZ/sb)

