Siemens schließt Werke in Sachsen Die IG Metall und Sachsen kündigen Widerstand an. Der Konzern streicht in seiner Kraftwerkssparte weltweit 6 900 Jobs.

In Görlitz wird nach der Verkündung der Schließungspläne protestiert. © Nikolai Schmidt

Was viele befürchtet hatten, ist eingetreten: Siemens schließt seine Standorte in Görlitz und Leipzig. Damit reagiert der Elektroriese auf die Probleme seiner Kraftwerks- und Antriebssparte.

Weltweit sollen 6 900 Jobs wegfallen, etwa die Hälfte davon in Deutschland, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Nach SZ-Informationen soll im Görlitzer Dampfturbinenwerk mit 950 Mitarbeitern Ende 2023 das Licht ausgehen, beim Turbomaschinenbauer Siemens Compressor Systems mit 270 Leuten in Leipzig bereits 2020. Der Abbau soll „möglichst sozialverträglich erfolgen“ und mit den Arbeitnehmervertretern bis zum Ende des Geschäftsjahres im nächsten Herbst geregelt sein. Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht ausgeschlossen.

IG Metall und Betriebsräte kündigten bereits Widerstand an. „Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen“, sagte Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. Siemenschef Joe Kaeser habe erst letzte Woche Rekordgewinne verkündet. Die seit zehn Jahren geltende Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung werde von Siemens mit Füßen getreten.

Auch Landes- und Kommunalpolitiker mehrerer Parteien reagierten „mit Unverständnis“, „erschüttert“, „entsetzt“, „mit Wut und Enttäuschung“ auf die Schließungspläne.

„Es bestätigt sich die bittere Wahrheit, dass unternehmerische Entscheidungen global agierender und börsenkursgetriebener Konzerne keine Rücksicht auf regionale Belange nehmen“, sagte Dresdens IHK-Chef Detlef Hamann. Die Entscheidung werde nicht nur Auswirkungen auf zahlreiche und gut bezahlte Arbeits- und Ausbildungsplätze in Görlitz haben, sie stelle auch viele mittelständische Zulieferer und Dienstleister in der Region vor Probleme.

Noch vor den Betroffenen war am Vortag die Landespolitik informiert worden. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ereilte die Nachricht in China, wo er sich mit einer Unternehmerdelegation aufhält. „Das ist eine Bankrotterklärung eines Technologiekonzerns – und zwar für ihn und für Deutschland“, sagte er im SZ-Interview. Von einem Unternehmen wie Siemens könne man erwarten, dass es „nicht nur einen Strukturwandel nachzeichnet, sondern ihn aktiv gestaltet: mit neuen Produkten und Technologien an Standorten, wo die alten nicht mehr gefragt sind“. Sachsen werde vom Konzern alternative Konzepte fordern – ein Vorgehen, dass auch schon massive Abbaupläne bei Bombardier mildern konnte. „Wir wollen, dass beide Standorte, sowohl Leipzig als auch Görlitz erhalten bleiben.“

