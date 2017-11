Siemens-Pressekonferenz beginnt Der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser stellt die Bilanz des Geschäftsjahres vor. Auch das Sparprogramm und die Schließung des Görlitzer Werkes könnten Thema werden.

Auf der gerade beginnenden Siemens-Pressekonferenz könnte auch die geplante Schließung des Werkes in Görlitz zur Sprache kommen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. In diesen Minuten beginnt die mit Spannung erwartete Pressekonferenz von Siemens-Vorstandsvorsitzendem Joe Kaeser. Er wird die Bilanz des Geschäftsjahres vorstellen, das bei Siemens Ende September endet. Zugleich erhoffen sich viele auch Einzelheiten zu dem Sparprogramm in der Kraftwerkssparte, über das seit Wochen spekuliert wird. Nach Medienberichten soll dabei auch die Schließung des Görlitzer Siemens-Werkes erwogen werden. Dagegen gab es in den zurückliegenden Tagen heftige Proteste seitens der Landespolitik. Ministerpräsident Stanislaw Tillich erklärte gestern erst: „Die bei Siemens in Görlitz um den Erhalt ihrer innovativen Arbeitsplätze kämpfenden Beschäftigen genießen meine volle Unterstützung“. Heute um 12.30 Uhr hat die IG Metall zu einer Großdemonstration vor em Siemens-Werk in Görlitz aufgerufen. SZ-Online berichtet den ganzen Tag über. (szo)

