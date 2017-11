Siemens-Mitarbeiter sehen Demo als Erfolg 350 Görlitzer waren unter den rund 2 500 Menschen, die am Donnerstag in Berlin für den Erhalt der Standorte kämpften.

So begrüßten die Görlitzer Siemens-Mitarbeiter die Führungsetage des Unternehmens.

Auch die Leipziger Kollegen waren zahlreich nach Berlin gekommen.

Unter den Kämpfern für den Erhalt der Arbeitsplätze war auch der SPD-Vorsitzende Martin Schulz.

Berlin/Görlitz. Rund 350 Mitarbeiter des Görlitzer Siemens-Werkes in sieben Bussen hatten sich am frühen Donnerstagmorgen in Görlitz auf den Weg nach Berlin gemacht. Mit dabei hatten sie ihre Blechtonnen, auf denen sie bereits vergangenen Donnerstag fünf Stunden lang vor ihrem Werktor getrommelt hatten - unmittelbar nach der Bestätigung des Siemens-Vorstandes, das Görlitzer Werk bis 2023 zu schließen. Aus der Belegschaft war gestern nach der Rückkehr zu hören, dass die Görlitzer schon wegen der Choreographie des Trommel-Spiels gut angekommen seien. „Wir hatten in der ersten Zeile die Trommler, dann die Banner und dann die Kollegen mit den Plakaten“, hieß es gegenüber der SZ. „Die Stimmung war super, und wir finden, dass die Demonstration von rund 2 500 Menschen in Berlin ein toller Erfolg war. Dadurch hat unser Anliegen große Aufmerksamkeit erfahren“. Unter den Demonstranten waren nicht nur SPD-Vorsitzender Martin Schulz und Bundestagsabgeordnete aus der Oberlausitz, sondern auch der Görlitzer Landrat Bernd Lange. Ob der Protest bei Siemens ein Einlenken hervorruft, muss sich nun weisen. In der kommenden Woche wird der Leiter der Kraftwerkssparte, Willi Meixner, im Görlitzer Werk erwartet. (szo)

