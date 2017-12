Siemens-Krise verschärft Zweifel an Marktwirtschaft Wissenschaftler plädieren für mehr Umverteilung und weniger Effizienz. Erste Politiker aus dem Landkreis Görlitz sehen das auch so.

Dieses Transparent hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Kommwohnen an der Melanchthonstraße aufgehangen - an einem leerstehenden Haus. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Jens Jäschke kann sich das gut vorstellen. Der Antikhändler von der Brüderstraße nutzte die Bürgerfragestunde im Stadtrat, um seine Idee für Bombardier und Siemens unters Volk zu bringen. Da die Waggons und Turbinen auf den Weltmärkten mithalten, könnte die Stadt doch die Betriebe kaufen und als städtische Firmen fortführen. Oberbürgermeister Siegfried Deinege ging auf diesen Vorschlag gar nicht erst ein. Doch solche Ideen, wie die von Jäschke, sind derzeit aus ganz verschiedenen Richtungen zu hören, wenn es um die Zukunft der beiden Görlitzer Industriebetriebe geht. In den sozialen Netzwerken beispielsweise wird offen über Zwangsenteignung nachgedacht und die Globalisierung verteufelt, die nachgewiesenermaßen weltweit die Armut verringert hat, aber eben auch Landstriche hart treffen kann. So wie jetzt Görlitz.

In der Siemens-Krise zeigt sich auch eine Krise der sozialen Marktwirtschaft. Hatten die Demonstranten der Revolution im Herbst 1989 noch nach der D-Mark gerufen und damit nach dem westlichen Wirtschaftssystem, so zweifeln heute immer mehr daran und sehen sich nach einem Dritten Weg: zwischen Sozialismus a la DDR und Kapitalismus a la Bundesrepublik. Diese Überlegungen sind mittlerweile salonfähig. Dabei richtet sich die Kritik gegen den Neoliberalismus. Auf einen kurzen Nenner gebracht, will diese Denkrichtung mehr Markt zulassen und den Einfluss des Staates zurückschneiden. Ob aber die derzeit herrschenden Verhältnisse in Deutschland reiner Neoliberalismus ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Als Jan Otto von der IG Metall vor dem Siemens-Tor den Kapitalismus in Bausch und Bogen ablehnte, ging das Politikern wie dem früheren CDU-Landtagsabgeordneten Volker Bandmann zu weit. Er fordert Markt und Soziales in Balance zu bringen. Für ihn das Markenzeichen der sozialen Marktwirtschaft im Land und Synonym für den Aufschwung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Leipziger Leibniz-Institut für Länderkunde geht seit Jahren europaweit der Frage nach, warum sich schnell wachsende Städte und häufig an den Landesgrenzen liegende strukturschwache Regionen so unterschiedlich entwickeln. Schon vor der Bundestagswahl legten die Forscher ihre Erkenntnisse auf einer Konferenz vor und rieten vor allem Abstand zu nehmen von der Leuchtturmpolitik, also der Stärkung der Zentren, die dann in die Fläche ausstrahlen. Das würde nicht mehr funktionieren. Diese Ergebnisse wurden stark beachtet, denn Thilo Lang vom Leibniz-Institut wies auch auf die politischen Folgen der wirtschaftlichen Lage hin: „Die Zurückgebliebenen (in den Randregionen - sb) fühlen sich häufig vom Staat alleingelassen und wenden sich in Resignation rechtskonservativen Parteien zu und sind anfällig für nationalistische und xenophobe Bewegungen. Unter anderem dadurch ist der Zusammenhalt Europas in Gefahr“. Lang schrieb diese Zeilen in der Vorwoche der Bundestagswahl und wurde prompt im Landkreis Görlitz durch das Wahlergebnis bestätigt.

Die Forscher des europaweiten Projekts plädieren deshalb für eine völlig andere Politik für die ländlichen Regionen, die auch wieder stärker von Umverteilung geprägt sein müsste. Und: Nicht jeder Euro rentiert sich gleich in diesen Gebieten. Zu sehr ginge es bei allen Programmen um Wachstum und Innovation, dabei seien aber soziale Gesichtspunkte und Beschäftigung in diesen Regionen wichtiger. Deswegen sollte sich die EU-Politik für die Regionen wieder stärker auf die Förderung von Projekten des Straßen- oder Bahnausbaus, aber auch des Ausbaus des schnellen Internets konzentrieren, auf Umweltschutz und Soziales. Die Regionen sollten wieder stärker mitreden, wenn es darum geht, wofür Gelder verwendet und damit nötig sind. Das wird vereinzelt schon so praktiziert, beispielsweise bei der Vergabe von Leader-Mitteln, das zur Verfügung stehende Budget wird über ein Regionalmanagement vergeben. Zugleich findet Lang, finden aber auch in den ländlichen Räumen Innovationen statt, vor allem über Netzwerke können Unternehmer profitieren. Auch fordert Lang nicht nur die Probleme ländlicher Regionen zu sehen, sondern „strukturschwache Regionen stärker als Möglichkeitsräume wahrzunehmen und zu vermarkten, in denen alternative Entwicklungsansätze ausprobiert werden“.

Thilo Lang macht sich aber nicht vor, dass das Umsteuern schnell gelingt. Es sei eine Generationenaufgabe. Sie beginne auch schon in der Schule, wo den Kindern und Jugendlichen frühzeitig das Handwerkzeug für eine spätere Selbstständigkeit antrainiert werden sollte, auch mehr Zuversicht. Später müssten neue Formen der Weiterbildung angeboten werden. Lang hält das Fernstudium, wie es jetzt läuft, für unattraktiv. Jeder sei da ein Einzelkämpfer. Aber zusammen mit der Hochschule könnten vielleicht Lerngemeinschaften gebildet werden, die dann zusammen und damit leichter ein solches Studium durchstehen. Lang jedenfalls sagt: „Man kann nie genug kreativ sein.“

Bei der bündnisgrünen Landtagsabgeordneten und Kreisrätin Franziska Schubert rennt Lang damit offene Türen ein. Sie arbeitet im Bündnis „Zukunft Oberlausitz“ mit und plädiert für Wege, „die mehr auf die ,weichen Faktoren’ setzen“, auf Pilot- und Zukunftsprojekte, um Dinge auszuprobieren. Sie würde das Gemeinwohl lieber als Kriterium ansetzen als das der Effizienz. Hochschule, IHI, Berufsakademien und Volkshochschulen seien dabei wichtig. „Auch hier sollte nicht das ökonomische Effizienzkriterium greifen“, sagt sie. Zudem müssten grenzüberschreitende Projekte entwickelt werden, um neue Lösungen zu finden. Themen könnten beispielsweise sein: Wie kann eine ressourcenschonende und kostengünstige Energieversorgung aussehen? Doch genau das ist höchst umstritten. So versucht der Landkreis mit aller Macht, so lange wie möglich Kohle im Norden abzubauen und zu verstromen. Gerade bei der Jamaika-Koalition war deshalb die Sorge von Landrat Bernd Lange groß, die Grünen würden für die Lausitz einen zu schnellen Kohleausstieg durchsetzen können. Ob das mit einer Großen Koalition kommt, weiß derzeit niemand. Dass aber auch das auf Siemens Auswirkungen hat, ist sicher. So schließt sich der Kreis.

