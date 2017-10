Siemens hält Streichpläne geheim Keine Klarheit für das Görlitzer Werk. Für dessen Erhalt setzen sich Politik und Belegschaft ein.

Siemens-Schriftzug an einer Montagehalle in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Auch nach der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Siemens AG gibt es keine Klarheit über die Streichpläne des Konzerns in Görlitz. Die Siemens-Führung hat den Arbeitnehmervertretern, so hieß es nach der Sitzung, noch keine Einzelheiten zu den erwarteten Einschnitten genannt. In dem Ausschuss unterrichtet die Siemens-Führung die Arbeitnehmervertreter regelmäßig über die Entwicklung im Unternehmen und die Strategien für die Zukunft. Seit zehn Tagen kursieren Pläne in der Öffentlichkeit, die das Aus für das Görlitzer Siemens-Werk vorsehen. Bei Beratungen im Wirtschaftsausschuss sei über die Geschäftsentwicklung sowie über den Handlungsbedarf in der Kraftwerkssparte und in einem weiteren Geschäftsfeld gesprochen worden, hieß es in Unternehmenskreisen. Konkrete Details, welche Standorte und wie viele Jobs betroffen sein könnten, seien aber nicht vorgelegt worden. Wann die Siemens-Führung darüber informiert, bleibt weiter offen.

Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seien neben Görlitz auch die Siemens-Werke in Erfurt, Leipzig und Offenbach von einer Schließung bedroht. An anderen Standorten sind Stellenstreichungen vorgesehen, so im größten Werk in Mülheim (NRW) und in Berlin. Von den Umbauplänen in der Energiesparte von Siemens sollen 3 000 bis 4 000 Arbeitsplätze betroffen sein.

Bereits am Mittwoch kam es in Görlitz zu einer Betriebsversammlung, an der Michael Kretschmer teilnahm. Er soll dem scheidenden Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (beide CDU) im Amt des sächsischen Regierungschefs folgen. Kretschmer erklärte anschließend, dass das Unternehmen seine Pläne offenlegen müsse. „Der sächsische Standort hat motivierte Mitarbeiter, ist profitabel und hat mit den Problemen der Kraftwerksturbinen nichts zu tun.“ Er habe den Mitarbeitern versprochen, für den Erhalt des Werkes zu kämpfen. Die Belegschaft richtete eine Resolution an die Siemens-Spitze. Das Papier, das die Anwesenden stellvertretend für alle 960 Beschäftigten am Standort Görlitz unterzeichneten, trägt die Überschrift: „Hände weg vom Siemens Standort Görlitz!“ Am Mittwoch traf sich der Betriebsrat auch mit Landrat Bernd Lange. Aus Teilnehmerkreisen hieß es anschließend, man wolle nun gezielt an den Siemens-Vorstand herantreten, um das Werk zu retten. Auch Lange hatte zuvor bereits erklärt, dass das Görlitzer Siemens-Werk gut ausgelastet sei. SZ-Informationen zufolge hat die derzeit propagierte Gefährdung des Görlitzer Betriebs keine „direkten“ Ursachen, sondern rührt von den allgemein schlechten Zahlen der Gesamtsparte Kraftwerkstechnik her und zusätzlich davon, dass Ostbetriebe bei der bei Siemens traditionell starken Mitarbeitervertretung keine Lobby haben. (mit dpa)

