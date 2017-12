Siemens-Chef will Perspektive geben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser getroffen. Für beide überwiegen die Chancen des Strukturwandels in der Region Görlitz.

Joe Kaeser hat beim Gespräch einen Zukunftsfond ins Spiel gebracht. © Rainer Jensen/dpa

Dresden/München. Siemens-Chef Joe Kaser hat für den Standort Görlitz seine Bereitschaft erklärt, alle Optionen mit Bundes- und Landesregierung zu prüfen, um den Menschen und der gesamten Region eine Perspektive zu geben. Dazu zählt auch die Möglichkeit eines Zukunftsfonds, mit dessen Hilfe eine digitale Transformation gestaltet werden kann.

Darüber informieren der Vorstandsvorsitzende und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmers als ein Ergebnis des gemeinsamen Gespräches am Mittwoch in München. Joe Kaeser erneuerte dabei seine Einladung an die Arbeitnehmervertreter, gemeinsam nach Lösungen für die betroffenen Mitarbeiter zu suchen. Kaeser und Kretschmer bekräftigten, dass nun Verhandlungen unverzüglich aufgenommen und lösungsorientiert geführt werden müssten. Sie vereinbarten, den Dialog mit der sächsischen Landesregierung im Rahmen gemeinsamer Bemühungen fortzuführen.

Einigkeit herrschte bei beiden darüber, dass der Strukturwandel im Energiebereich und die digitale Transformation der Industrie nicht nur die Unternehmen, sondern alle Menschen und Institutionen in Deutschland vor große Herausforderungen stellen. Joe Kaeser und Michael Kretschmer zeigten sich laut Mitteilung dennoch überzeugt davon, dass die Chancen des Strukturwandels überwiegen, wenn sie entschlossen gestaltet werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung sei ein gemeinsamer Zukunftsdialog von Politik, wie etwa Bund, Ländern und der EU mit Wirtschaft, Wissenschaft, den Tarifpartnern und der Zivilgesellschaft. Siemens hat zugesagt, sich aktiv einzubringen und einen Beitrag auch im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung zu leisten. (szo/tc)

