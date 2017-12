Siemens-Chef erläutert Schließung Am Dienstag hat Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser das Görlitzer Werk besucht. Der Betriebsrat wertet dies als gutes Zeichen.

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kaeser, hat am Dienstag das Görlitzer Werk besucht. © Rainer Jensen/dpa

Görlitz. Als sehr gutes Zeichen bewertet der Betriebsrat des Görlitzer Siemens-Werkes den Besuch von Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser am Dienstag in Görlitz. „Er hat damit gezeigt, dass er sich für den Standort interessiert“, erklärte Ronny Zieschank, Vize-Betriebsratschef des Görlitzer Siemens-Werkes. Kaeser habe die Beweggründe für die beabsichtigte Schließung des Görlitzer Werkes erläutert, der Betriebsrat andererseits seine Haltung bekräftigt, dass er die Schließung nicht hinnehme. Anschließend fuhr Kaeser zu Gesprächen ins Görlitzer Rathaus.

Zugleich haben rund 50 Siemens-Werker heute an einer Weihnachtssingen-Aktion vor der Siemens-Zentrale in München teilgenommen. Am Donnerstag findet eine ähnliche Veranstaltung vor dem Siemens-Tor in Görlitz statt. Dazu wird auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet.

Siemens will bis 2023 das Görlitzer Werk mit rund 950 Beschäftigten schließen. Der Konzern reagiert damit auf den Nachfrageeinbruch bei großen Gas- und Dampfturbinen. Sie werden aber gar nicht in Görlitz hergestellt. Hier produzieren die Mitarbeiter Industriedampfturbinen, für die auch künftig ein Markt gesehen wird. Gegen die Schließung protestieren Mitarbeiter, die Görlitzer Politik, die Vertreter der christlichen Kirchen und viele Einwohner der Stadt seit Wochen. (SZ/sb)

