Siemens bietet Zukunftsfonds für die Lausitz an

Dresden. Siemens hält an seiner Entscheidung fest, das Turbinenwerk in Görlitz 2023 schließen zu wollen. Der Konzern ist jedoch bereit, sich aktiv am Prozess zu beteiligen, für die Lausitz eine neue Wirtschaftsperspektive zu entwickeln und würde dafür auch Geld investieren.

Im Gespräch zwischen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Vorstandschef Joe Kaeser wurde vereinbart, „die Möglichkeit eines Zukunftsfonds zu prüfen, mit dessen Hilfe digitale Transformation gestaltet werden kann“. Das teilten die Landesregierung und Siemens am Donnerstag übereinstimmend mit.

Der Vorschlag des möglichen Zukunftsfonds kam von Kaeser. Die konkrete Ausgestaltung und finanzielle Ausstattung wären Bestandteil weiterer Gespräche. „Das war nur ein erster Schritt. Das sächsische Wirtschaftsministerium und Personalvorstand Janina Kugel werden das Gespräch fortsetzen“, sagte Kretschmer der SZ. Er betonte, die Landesregierung werde sich vehement dafür einsetzen, den Breitbandausbau zu beschleunigen als notwendige Voraussetzung dafür, das ein solcher Zukunftsfonds für Digitalisierung auch wirken kann.

Der Siemens-Chef sehe durchaus die Herausforderungen, vor denen die Lausitz durch den industriellen Wandel und die Energiewende gestellt wird und wolle sich dabei einbringen, neue Chancen für die Region aus zu loten, schildert Kretschmer seine Gesprächseindrücke. Er selbst verstehe, dass der Technologiekonzern strategische Entscheidungen für die eigene längerfristige Zukunft schon jetzt treffen müsse. „Aber die Schließung des Standorts Görlitz ohne eine ehrliche und an den Fakten orientierte Effizienzbewertung aller Standorte und ihrer Kostenstrukturen akzeptiere ich nicht“, so Kretschmer. Diese Beurteilung müsste die Grundlage für die Verhandlungen zwischen Konzernleitung und Gewerkschaft sein. Er sieht beide Seiten in der gesellschaftlichen Verantwortung, einen Kahlschlag in der Lausitz zu verhindern und forderte auch eine „gewisse Solidarität unter den Standorten“ ein. Angesprochen ist damit wohl das Werk in Mühlheim, wo nach 2023 die Industrieturbinen offenbar gebaut werden sollen.

Die Braunkohleindustrie insgesamt brauche von der neuen Bundesregierung eine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2040, verlangt Sachsens neuer Landeschef. Dann hätten Wirtschaft und Landespolitik verlässliche Planungssicherheit, um eine langfristige Strategie für die Lausitz auch umsetzen zu können. Dafür will er sich bei den Sondierungsgesprächen in Berlin einsetzen.

