Siemens bangt und kämpft Ob das Werk in Görlitz geschlossen wird, bewegt viele in der Stadt und im Land. Und die knapp 1 000 Familien der Mitarbeiter.

Als Siemens-Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer vor elf Jahren das Görlitzer Werk mit dem damaligen sächsischen Regierungschef Gerd Milbradt und dem Görlitzer OB Joachim Paulick besuchte, herrschte ausgelassene Stimmung. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. © Nikolai Schmidt

Volker Bandmann nahm kein Blatt vor den Mund. Was bei Siemens derzeit geschehe, rief der frühere Görlitzer Landtagsabgeordnete in die Runde des CDU-Kreisparteitages am vergangenen Wochenende, sei eine „Obersauerei“. Während das Görlitzer Werk Aufträge habe, sei der größte Standort der Turbinensparte in Mühlheim „fußkrank“. Und was macht Siemens? „Was sie immer gemacht haben: Im Osten soll der Betrieb dichtgemacht werden, anschließend werden die Maschinen rübergeholt, und im Westen geht alles so weiter.“

Wie Bandmann gibt es kaum einen Politiker in der Oberlausitz, ja sogar in Sachsen, der sich nicht in den vergangenen zwei Wochen hinter das Siemens-Werk in Görlitz gestellt hat. Zuletzt übermittelten auch Bundestagsabgeordneter Tino Chrupalla (AfD) und der grüne Bundestagabgeordnete Stephan Kühn ihre Solidaritätsadressen an die knapp 1 000 Mitarbeiter im Werk sowie ihre Forderungen an die Siemens-Spitze, den Betrieb zu erhalten. So geht das in einem fort, seit durch Medienberichte eine Schließung des traditionsreichen Werkes an der Lutherstraße in den Bereich des Möglichen gerückt wurde. Siemens, so hieß es erst Anfang dieser Woche in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wolle sich nicht nur aus Görlitz, sondern auch aus Erfurt, Leipzig und Offenbach zurückziehen, insgesamt seien bis zu 4 000 Arbeitsplätzen von dem Stellenabbau in der Kraftwerksparte bedroht.

Ob die Siemens-Spitze um Vorstand Joe Kaeser tatsächlich mit solch drastischen Einschnitten auf die Probleme der Sparte reagiert, ist völlig offen. Zwar hat Personalvorstand Janina Kugel die Öffentlichkeit am vergangenen Freitag auf Einschnitte vorbereitet. Auch deuten die Berichte darauf hin, dass es Siemens damit ernst sein könnte. Aber die Details des Sparprogramms sind öffentlich weiterhin nicht bekannt. Zwischenzeitlich hieß es, Joe Kaeser werde morgen mit der Bilanz des Geschäftsjahres auch die Katze aus dem Sack lassen. Doch nach Angaben von Frau Kugel sollen die Einzelheiten den Arbeitnehmern erst Mitte nächster Woche mitgeteilt werden. Ungewissheiten sind für die Turbinenbauer in Görlitz nichts Neues. Im August dieses Jahres machten Informationen die Runde, Siemens wolle das Ausbildungszentrum in Görlitz schließen. Ziemlich genau vor drei Jahren plante Siemens, 190 der 900 Arbeitsplätze zu streichen. Auch damals gab es große Proteste.

Der grundlegende Unterschied zu damals aber: Das Siemens-Werk selbst war nicht umstritten. Noch im Oktober 2014 sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege: „Positiv ist, dass Siemens trotz der Umstrukturierungen den Görlitzer Standort nicht infrage stellt.“ Das ist nun anders. Und es trifft Görlitz in einer denkbar schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist mit knapp zwölf Prozent die höchste in Sachsen. Bei Bombardier kriselt es zudem, was nach 2019 genau mit den Görlitzer Waggonbauern wird, weiß keiner. Die „alte“ Industrie mit Tausenden gut bezahlten Jobs scheint niederzugehen, die „neue“ Wirtschaft aus Kreativen und Touristen kann sie bei Weitem nicht ersetzen. Das sieht auch der DGB so. „Es gibt kaum adäquate Arbeitsplätze, da die Tarifbindung in Ostsachsen sehr niedrig ist“, sagt Dana Dubil, DGB-Geschäftsführerin in Ostsachsen.

Dabei schien das Görlitzer Siemens-Werk nach der Krise vor drei Jahren auf einem guten Weg zu sein. So lieferte es Turbinen für das weltgrößte Solarkraftwerk in Marokko, spezialisierte sich auf den Bau von kleinen Turbinen, die beispielsweise in Biomassekraftwerken zum Einsatz kommen. Weitere Möglichkeiten sind der Einsatz in Chemieanlagen, Papierfabriken und ähnlichem. Es handelt sich um Prozessturbinen, die immer dort in der Industrie gebraucht werden, wo Dampf entsteht, der anschließend – praktisch nebenbei – zu Strom gewandelt wird. Solchen kleineren Anlagen gilt an sich die Zukunft. Dagegen ist der Markt für große Gasturbinen um 40 Prozent eingebrochen, der für Dampfturbinen um 70 Prozent. Doch diese Anlagen werden in Mühlheim hergestellt.

Die Görlitzer Belegschaft jedenfalls will nicht untätig sein. So gibt es mittlerweile Informationsseiten in den sozialen Netzwerken, eine Online-Petition an den Siemens-Vorstand unterschrieben innerhalb weniger Tage 10 500 Menschen. Donnerstagmittag hofft Ostsachsens IG-Metall-Chef Jan Otto auf 1 000 Menschen vor den Siemens-Toren. Die Gewerkschaft hat zu einer Großdemo aufgerufen. Neben Belegschaftsvertretern wird auch Sachsens Vize-Regierungschef Martin Dulig sprechen. Otto hofft – ähnlich wie bei Bombardier –, dass auch viele Görlitzer den Ernst der Lage erkennen. „Siemens soll merken, dass sich Görlitz wehrt“, sagt Otto. „Wir wollen frühzeitig darauf hinweisen, dass die Schließung des Werkes ein großer Fehler wäre“.

Wegen der Demo ist die Lutherstraße am Donnerstag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr gesperrt.

zur Startseite