Sieht diese Eiche sterbenskrank aus?

Diese Aufnahme der vor wenigen Tagen gefällten zweistämmigen Eiche zwischen dem Wiednitzer „Jägerhof“ (r.) und der Sporthalle (l.) entstand im Sommer 2015. Foto: GM/arteffective/FrS © HY-photo Gernot Menzel

Was die Herbststürme und vor allem „Herwart“ mit ihren Naturgewalten nicht geschafft haben, das ist einer Motorsäge gelungen: Die zweistämmige Eiche zwischen dem Vereinshaus „Jägerhof“ und der Sporthalle in Wiednitz wurde vor wenigen Tagen zu Fall gebracht, sehr zur Überraschung der Wiednitzer. Diese machten ihrem Ärger in einer von 17 Bürgern unterzeichneten Anfrage an den Bernsdorfer Rathaus-Chef und jetzt in der Sitzung des Ortschaftsrates, der sich einstimmig hinter das Schreiben stellte, mächtig Luft.

Wie Klaus Zschech als einer der Initiatoren des Schreibens und zugleich Mitglied des Ortschaftsrates berichtete, wurde die zweistämmige Eiche in der zweiten und dritten Januar-Woche vom Bauhof gefällt. Bei einer im Dezember erfolgten Baumkontrolle waren eine „teilweise Wipfeldürre, Rindenschaden am Stamm im Bereich der Krone, Totholz im Schwachastbereich, Astabbrüche und alte Astungswunden“ festgestellt worden. Hinzu kam, dass der Baum unmittelbar neben der Fassade des „Jägerhof“-Saals und einem Abwasserkanal stand. „Der Baum befindet sich aufgrund der eingetretenen Wipfeldürre bereits in der Absterbephase – dies wird immer wieder zu Totholz führen“, so die Einschätzung im Ergebnis der Baumkontrolle verbunden mit der Empfehlung: „Aus wirtschaftlichen Gründen sollte über eine Fällung nachgedacht werden.“ An anderer Stelle sollten Neupflanzungen erfolgen. All diese Informationen gingen per E-Mail am 5. Januar in der Ortsteilverwaltung Wiednitz ein, wie Klaus Zschech sagt. Keine Woche später begannen die Fällarbeiten ...

„Es ist dumm gelaufen, dass wir keine Zeit hatten, zu handeln. Als wir etwas unternehmen wollten, war der Baum schon weg“, meinte Ortsvorsteherin Edeltraud Ritter. „Schade, dass nicht kurzfristig eine Sitzung des Ortschaftsrates durchgeführt wurde“, bedauerte Sven Müller, einer der Unterzeichner des Schreibens an den Bürgermeister. „Das Wort der Ortsvorsteherin hat ein anderes Gewicht als eine Liste mit Unterschriften von Bürgern.“ Aber Ortschaftsrat und Bürger gemeinsam würden noch mehr wahrgenommen werden.

Dass es überhaupt zur Fällung kam, ohne dass der Ortschaftsrat zuvor angehört wurde und seine Meinung sagen konnte, wundert nicht nur Sven Müller. „Die Stadtverwaltung Bernsdorf sollte sensibilisiert genug sein, um zu wissen, dass die Wiednitzer hinter ihren Bäumen stehen.“ Das hat sich in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, als diverse Baumfällungen und Pflegearbeiten von Protesten und Kritik aus der Bürgerschaft begleitet waren.

Aber die Wiednitzer sind nicht nur sauer darüber, dass sie mit der Baumfällung gewissermaßen überrumpelt wurden. Zumal zum Jahreswechsel die speziell für Wiednitz geltende Baumschutzsatzung, wie im Eingemeindungsvertrag vereinbart, außer Kraft getreten ist. Auch die Notwendigkeit einer Fällung wird bezweifelt. „Der Baum hatte weder Wipfeldürre noch viel Totholz“, erklärte Henry Noack und schimpfte: „Wir wurden von der Stadt wieder mal vor vollendete Tatsachen gestellt.“

„Die Wipfeldürre (Kronenverlichtung) an einem Laubbaum am 19. Dezember (als die Baumkontrolle stattfand - Anm. d. Red.) festzustellen und die Absterbephase für diesen im nicht belaubten Zustand zu attestieren, ist äußerst fragwürdig“, heißt es im Schreiben an den Bürgermeister.

Der richtige Weg wäre es gewesen, so der Standpunkt von Ellen Zschech, die in der Forstwirtschaft tätig ist, wenn die Stadtverwaltung auch den Baumgutachter, der für die Stadt bereits das Baumkataster in Wiednitz erstellt hat, hinzugezogen hätte. „Wenn der bestätigt hätte, dass die Fällung nötig ist, dann wäre ich einverstanden gewesen.“ So aber bleiben Zweifel ...

Solche Zweifel hat Bürgermeister Harry Habel (CDU) jedoch nicht, wie er auf TAGEBLATT-Nachfrage wissen ließ. Er verweist auf diverse Schadensmeldungen aus Wiednitz. Das beginnt mit einem Hinweis im Jahre 2013, dass die Baumwurzeln den Gehweg heben. Später ging es immer wieder um Wasser, das gegen die „Jägerhof“-Fassade spritzt oder an ihr herunterläuft. Auch verstopfte Dachrinnen und überhängende Äste wurden gemeldet. Im vergangenen Jahr, so der Bürgermeister weiter, seien Wurzeln rausgefräst worden, die eine Leitung beschädigt hatten. „Die wachsen aber mit der Zeit wieder rein.“

Und der Bürgermeister stellt sich absolut hinter die Entscheidung seiner Mitarbeiter. „Wenn ein Baum Anzeichen zeigt, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, dann werden wir reagieren, auch wenn es in einem so sensiblen Bereich ist.“ Im konkreten Fall sei festgestellt worden, dass das Totholz zunimmt. „Dann muss auch etwas passieren.“ Harry Habel verweist auf die zunehmende Anzahl schwerer Stürme. Allein zuletzt bei „Friederike“ sind in Bernsdorf zig Bäume umgestürzt. „Auch viele, die eigentlich gesund waren.“ Wer, so seine Frage, übernimmt letztlich die Verantwortung, falls Personen zu Schaden kommen. In der Endkonsequenz müsse er als Bürgermeister dann dafür geradestehen.

Vom Zeitablauf her, so räumt Harry Habel unter Verweis auf die gerade außer Kraft getretene Baumschutzsatzung ein, erfolgte die Fällung der Eiche in Wiednitz etwas unsensibel. Und da er um die Befindlichkeiten der Wiednitzer weiß, was den Umgang mit Bäumen angeht, so hat er vor, relevante Baumfällungen künftig zum Thema im Technischen Ausschuss zu machen, verbunden mit einer rechtzeitigen vorherigen Information an den Ortschaftsrat.

