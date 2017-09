Siegtor fällt in der 95. Spielminute Der Spitzenreiter gewinnt trotz Unterzahl knapp gegen Union Sandersdorf. Kamenz kassiert die dritte Niederlage in Folge.

© dpa

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV bleibt in der Oberliga das Maß der Dinge. Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntag zu Hause gegen die SG Union Sandersdorf nach einem Kraftakt in der Volksbank-Arena mit 2:1 (1:0) durch und feierte den vierten Sieg in Folge. Frank Zille entschied die Partie mit seinen Saisontoren fünf und sechs (6., 90.+5). Timo Breitkopf hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert (36.).

Am Freitag hatten die Schiebocker ihren sechsten Neuzugang bekannt gegeben. Stürmer Marko Zuljevic soll den BFV möglichst zum Aufstieg schießen. „In den Trainingseinheiten hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagte Trainer Erik Schmidt. Zuljevic, gebürtiger Kroate, kam in den letzten beiden Jahren in Neugersdorf und Bautzen zu zwölf Regionalliga-Einsätzen und erzielte drei Tore. Schmidt brachte den 19-Jährigen von Beginn an.

In der zeitweise sehr ruppigen Partie hatte Schiedsrichter Christopher Musick (Friedland) alle Hände voll zu tun. In der 75. Minute zückte er gegen Philipp Schikora sogar die Rote Karte, weil der sich nach einem geahndeten Foul an ihm zu einer Unsportlichkeit hinreißen ließ. In Unterzahl kamen die Gastgeber in der fünften Nachspielminute noch zum Siegtreffer. Nach einem abgewehrten Eckball der Sandersdorfer schickte Tom Grellmann den schnellen Zille auf die Strecke, der sehenswert vollendete. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten Chancen für ein 2:0 oder 3:0, haben uns später aber den Stil der Gäste aufdrängen lassen“, resümierte Erik Schmidt.

Die Kamenzer hatten Ende letzter Woche noch Thomas Metzner verpflichtet, um auch die dritte Torhüter-Position besetzt zu haben. In Bernburg (0:1) saß der 34 Jahre alte Schlussmann als Ersatz für Stammkeeper Ron Wochnik auf der Bank. „Es war eine unglückliche Niederlage, denn beide Teams verzeichneten zwei klare Chancen, aber nur der Gegner konnte eine verwerten“, resümierte Metzner. In der 86. Minute erzielte Tom Fraus das Tor des Tages und sorgte damit für die dritte Niederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel (bei 0:7 Toren). Pech hatte Routinier Karel Vrabec, der in der 74. Minute nur den Pfosten traf. (js)

BFV: Reissig – Merkel, Lenk, Gröschke, Schikora, Meinel, Klotke, Schulze (60. Cellarius), Zuljevic (67. Grellmann), Zille und Gries (76. Maresch).

Kamenz: Wochnik – Charuza (18. Berg), Vrabec, Schidun, Prentki, Wagner, Tänzer (88. Schmidt), Ranninger, Am Ende (85. Wocko), Langr und Heine.

zur Startseite