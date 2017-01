Siegfried Deinege setzt Prioritäten Beim Neujahrsempfang schwärmt der Oberbürgermeister von Görlitz von großen Projekten, räumt aber auch Probleme ein.

Vor großartiger Kulisse sprach Siegfried Deinege über große Vorhaben. Beim Neujahrsempfang am Donnerstag in der Synagoge machte der Görlitzer OB seine Richtung klar, beschrieb den 190 Gästen, was für ihn und Görlitz 2017 am wichtigsten ist. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz als Vorzeigestadt. Mit Vorzeigeprojekten wie die Synagoge, deren Sanierung in den letzten Zügen liegt. So ging Oberbürgermeister Siegfried Deinege am Donnerstag in seine Rede zum Neujahrsempfang der Stadt. Gleich zu Beginn machte er die 190 geladenen Gäste auf den neuesten Hingucker in der Synagoge aufmerksam: Die Frauenempore hoch über den Köpfen der Gäste war praktisch nur Stunden zuvor fertig geworden.

Die Synagoge als Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn sich Menschen nur intensiv genug um Fördermittel bemühen und das Zusammenspiel zwischen Bund, Land und Stadt klappt. Insgesamt sind seit Sanierungsbeginn neun Millionen Euro in das 1911 erbaute Gebäude geflossen. Noch bis 2018 wird es fertig saniert.

Nicht das einzige Großprojekt, das stolze Erwähnung in Deineges Rede fand. Werk I, Kaufhaus, Neubau Senckenberg, Landratsamt-Erweiterung, Brautwiesenbogen, Brückepark, der weitere Ausbau des Klinikums, Berzdorfer See. All das seien millionenschwere und wichtige Vorhaben, die die Stadt unterstützen und die Görlitz voranbringen werden.

Ein Vorankommen wünscht sich der OB ebenso für die Wirtschaft. Zwar stieg die Zahl der Unternehmen in der Stadt seit seinem Amtsantritt von 5 900 auf 6 350. Freilich ist das in den meisten Fällen nicht Verdienst der Stadt oder des OB, sondern einfach der Grenzlage zu verdanken. Immerhin hat es in den vergangenen Jahren viele Neugründungen, vor allem von Polen gegeben. Jede zweite Handwerksfirma ist schon in polnischer Hand.

Neuansiedlungen von Großunternehmen sind in Deineges Zeit als EGZ-Chef dagegen selten. Hier sieht der OB Handlungsbedarf. Mit Blick auf das schier explodierende Gewerbegebiet in Kodersdorf muss Görlitz eingestehen, schlichtweg zu wenig Industrieflächen für Neuansiedlungen zu haben. Nämlich gerade einmal 19 Hektar, die allesamt im Gewerbegebiet Hagenwerder liegen, das wegen seiner ungünstigen Autobahnanbindung bei Investoren weniger beliebt ist. Etwas größer sind die freien Gewerbeflächen: 60 Hektar.

Einen Aufschwung erhofft sich der OB vom neuen Gewerbegebiet Schlauroth, das erschlossen werden soll. Und zwar schnellstmöglich. Erste Firmen wollen laut Deinege 2018 planen und 2019 bereits in Schlauroth produzieren.

Unbedingt stärken will der OB den Mittelstand. Diesen sieht er als „Tragkraft für die Stadt“. Für Ende Februar ist eine Wirtschaftskonferenz geplant. In größerer Runde will der OB dann mit Unternehmern und Verbänden über die gemeinsame Gestaltung der Stadt sprechen – und dabei soll es um mehr gehen als um Steuern. Die sind es nämlich, die die Görlitzer Mittelständler gerade am meisten umtreiben. Doch die Signale der Stadt versprechen keine Steuersenkung. „Ich verstehe ja das Anliegen, Steuern zu senken, aber wir haben viel mehr zu beachten“, so Deinege.

Ähnliches gilt wohl für die Sicherheit in Görlitz. Auch hier gibt es viel zu beachten. Vor allem mit Kleinkriminellen hat Görlitz zu kämpfen, Diebstähle sind an der Tagesordnung. Um hier weiter gegenzusteuern, hält der OB Videoüberwachung für notwendig und findet im CDU-Landtagsabgeordneten Octavian Ursu und im Polizeipräsidenten Conny Stiehl Unterstützer. Personenüberwachung durch Videokameras gibt es in Görlitz bislang nicht, auf dem Marienplatz wird lediglich der Platz überwacht.

Für mehr Ruhe, Sicherheit und Ordnung in der Stadt sorge zudem das Alkoholverbot, das für bestimmte Plätze gilt. Gerade dort, wo Kinder und Touristen sind, soll es konsequent beibehalten werden. Das sagte der OB auch mit dem Hinweis auf eine Klage, die gegen das Verbot läuft. Auf dem Lutherplatz allerdings, wo sich der OB den Problemen zwischen Trinkern und Anwohnern im Herbst persönlich angenommen hatte, soll kein Alkoholverbot kommen.

Hier baut Deinege auf die soziale Verantwortung von Stadt und ansässigen Vereinen – und nicht zuletzt auf die 1,3 Millionen Euro für soziale Vorhaben rund um den Lutherplatz und das gesamte Viertel. Auch das eines der stolz erwähnten Großprojekte.

Mit einer Überraschung wartete Deinege am Ende auf, auch hier ging es um Millionen. Zwei weitere Millionen Euro für die Stadthalle. Spontan bat der OB den etwas überrumpelt scheinenden Vertreter aus dem sächsischen Finanzministerium auf die Bühne, unterschrieb vor vollem Haus die Papiere. Die seien nun die Grundlage für weitere Abstimmungen, den endgültigen Fördermittelbescheid werde Innenminister Ulbig persönlich in Görlitz vorbeibringen.

Und so wächst weiter die Hoffnung, dass auch die Stadthalle in wenigen Jahren dort ankommt, wo die Synagoge bereits ist: kurz vor Abschluss der Sanierung, in neuer Pracht und Schönheit.

