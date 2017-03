Gewichtheben 2. Bundesliga Siegeszug fortgesetzt Der AC Meißen lässt im Heimkampf Empor Berlin keine Chance und bleibt ungeschlagen.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die Gewichtheber des AC Meißen lassen die Siegesserie in der 2. Bundesliga nicht abreißen. Im Rückkampf gegen den SV Empor Berlin gewannen die Meißner mit 572,8:363,0 Punkte Relativ. Vor gut gefülltem Haus, zeigten die Athleten der Heim- sowie der Gastmannschaft dabei einen sehr guten Wettkampf.

Der AC Meißen konnte wie schon beim letzten Wettkampf in Görlitz mit zwei starken Damen aufwarten. Gerit Janta und Olga Miljukov sind eine Bereicherung für das Meißner Punktekonto in jedem Turnier. Mit 95 Punkten und einer Zweikampfleistung von 136 kg beendete Gerit ihren Wettkampf. Teamkollegin Olga bewältigte insgesamt stolze 187 kg und erhielt dafür 106 Punkte Relativ, was der zweithöchste Punktewert des Abends war. Den Bestwert des Abends holte sich Hagen Janta mit 107 Punkten. Hagen behielt die weiße Weste mit sechs gültigen Versuchen und schaffte im Reißen 105 kg und im beidarmigen Stoßen 135 kg. Ebenfalls fehlerfrei blieb Stefan Hanschmann, der zum zweiten Mal für die Bundesligamannschaft an den Start geht. Mit 250 kg im Zweikampf und 74 Punkten Relativ ging er äußerst zufrieden von der Wettkampfbühne. Nico Fritsch hatte mit Schulterproblemen zu kämpfen, biss aber die Zähne zusammen und erkämpfte 100 Punkte Relativ. Mannschaftskapitän Konstantin Förster bewies gewohnte Routine und stemmte 108 kg im Reißen und 147 kg im Stoßen. (sh)

