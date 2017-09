Siegerehrung bei der Baustellen-Tombola Das Einkaufen in Pirnas Innenstadt könnte sich für 50 Gewinner lohnen. Die Überraschung kommt per Post.

Die Gewinnmitteilung wird per Post verschickt. © AP

Der Verein „Citymanagement Pirna“ hat jetzt gemeinsam mit Sponsoren und Unterstützern die Gewinner der diesjährigen Baustellen-Tombola ermittelt. Bei diesem speziellen Gewinnspiel erhielten die Kunden bei Einkäufen in vielen Innenstadt-Läden Lose, die sich mit viel Glück in tolle Preise verwandeln konnten. Ausgelost wurden die Preisträger in dem von Baustellen betroffenen Geschäft „Mode Express No.1“ auf der Dohnaischen Straße. „Sicher ist es nicht schön für uns Einzelhändler, wenn genau vor der Tür gebaut wird. An einigen Tagen war es schon schwer, den Weg in das Geschäft zu finden, aber gebaut werden muss, und unsere Kunden zeigen auch viel Verständnis. Mit den Losen für die Baustellen-Tombola können wir unseren Kunden für Ihre Treue danken. Und das Interesse, einen der tollen Preise zu gewinnen, ist natürlich groß“, sagt Filialleiterin Korina Schiertz. Die Glücksbringer konnten 50-mal ein Los aus der mit mehr als 4 000 Losen gefüllten Trommel fischen. Verlost wurden Preise im Gesamtwert von über 4 000 Euro, darunter ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, eine Play Station und eine Ballonfahrt. Die Gewinner werden vom Citymanagement in den nächsten Tagen per Post informiert. (SZ/mö)

