Schach Sieger sorgen schnell für klare Fronten Uwe Hering, Heiko Berthold und Konrad Lenk gewinnen die Vereinsturniere des ESV Lok. Der Abstand zum Zweiten ist groß.

© Symbolfoto: Robert Michael

Döbeln. Im fast abgelaufenen Jahr hielten die Schachsportler des ESV Lok Döbeln an einer bewährten Tradition fest. Im Rahmen des Trainings im Hotel Bavaria spielten sie regelmäßig Turniere, welche über den gesamten Zeitraum ausgewertet wurden.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Vereinsturnier des ESV Lok Döbeln. „Wiederholt wurde auf Wunsch der Mitglieder ein Turnier mit neun Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 75 Minuten bei 30 Zügen + 30 Minuten bis Spielende ausgetragen“, erläutert Abteilungsleiter Heiko Berthold den Modus. 14 Schachspieler nahmen daran teil, darunter auch das einzige weibliche Mitglied Christine Schmidt. Sieger wurde souverän Uwe Hering mit acht Punkten. Der Sieg für ihn stand schon frühzeitig fest. Er verlor nicht eine Partie und beendete zwei Spiele unentschieden. Damit hat er seinen Anspruch auf das erste Brett in der ersten Mannschaft untermauert. Den zweiten Platz sicherte sich Konrad Lenk. Dritter wurde Heiko Berthold. „Das Vereinsturnier des ESV Lok Döbeln findet immer am ersten Dienstag im Monat statt und startet wieder ab 6. Februar 2018. Spielbeginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Es können auch Nichtmitglieder und andere Vereine teilnehmen“, so Heiko Berthold.

Am vierten Dienstag im Monat läuft ein Blitzturnier. Es spielt jeder gegen jeden mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten pro Spieler und Partie. Jeden Monat werden Punkte für die vier Erstplatzierten vergeben (5,4,3,2). Für die Teilnahme erhält der Spieler einen Punkt. Das Turnier war vorzeitig entschieden. Abteilungsleiter Heiko Berthold konnte vergangenes Jahr wieder angreifen, nachdem er seine beruflichen Probleme geklärt hatte und wieder regelmäßig zum Training kommen konnte. Er gewann sieben Monatsturniere und besaß einen Dauerplatz auf dem Treppchen. 50 Wertungspunkte hat bis dahin noch keiner erreicht. Selbst die 40 Punkte von Konrad Lenk als Zweiter wären in vielen Turnieren der erste Platz gewesen. Dritter wurde mit 32 Punkten der Gast vom TuS Hartha, Ekkehard Friedrich. Insgesamt nahmen 16 Aktive aus vier Schachvereinen teil.

Ähnlich läuft es am dritten Dienstag beim Kurzpartienturnier ab. Dort ist die Bedenkzeit eine viertel Stunde pro Partie und Spieler. Es werden vier Vorrunden gespielt. Die besten vier Schachspieler kämpfen dann im Halbfinale beziehungsweise Finale. In diesem Jahr entschied dieses Turnier souverän Konrad Lenk. Sein Sieg war schon im Oktoberturnier klar. Er gewann insgesamt fünf Monatsturniere und war nur zweimal nicht im Finale. Zweiter wurde Uwe Hering. Den dritten Platz erreichte Vorjahressieger Thomas Naumann. Wenn er das letzte Turnier im Dezember erfolgreich gestaltet hätte, wäre er noch Zweiter geworden. Er verlor aber das große Finale gegen Matthias Waidelauski. An diesem Turnier nahmen insgesamt 18 Schachspieler teil. In jedem Monat waren Klaus Bischoff, Thomas Naumann und Heiko Berthold dabei. „Unser Trainingsabend findet immer dienstags im Hotel „Bavaria“ statt. Beginn ist 19 Uhr, außer beim Vereinsturnier, da starten die Partien 18.30 Uhr“, sagte Heiko Berthold. (DA/hbe)

Schachturniere ESV Lok Döbeln

Vereinsturnier: 1. Uwe Hering 8,0 Punkte, 2. Konrad Lenk 6,5,

3. Heiko Berthold 6,0, 4. Matthias Waidelauski 5,5, 5. Rüdiger Abicht 5,0, 6. Thomas Naumann 5,0.

Blitzturnier: 1. Heiko Berthold 50 Punkte, 2. Konrad Lenk (beide ESV Lok Döbeln) 40, 3. Ekkehard Friedrich (TuS Hartha) 32, 4. Uwe Hering 20, 5. Klaus Bischoff (beide ESV Lok Döbeln) 15, 6. Dirk Kapplick (SK 1958 Geringswalde) 10

Kurzpartienturnier: 1. Konrad Lenk 42 Punkte, 2. Uwe Hering 33, 3. Thomas Naumann 32, 4. Heiko Berthold (alle ESV Lok Döbeln) 28, 5. Ekkehard Friedrich (TuS Hartha) 16, 6. Franco Schlechter (ESV Lok Döbeln) 15.

