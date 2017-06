Sieger bei Lessing zeilenweise Sechs Preise vergab die Jury beim Schüler-Schreibwettbewerb 2017. Ein Erster ging ans BSZ Kamenz.

Der Schüler-Schreibwettbewerb des Lessing-Museums ist jetzt mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. © René Plaul

Mit der feierlichen Preisverleihung ging am Freitag der diesjährige Schüler-Schreibwettbewerb des Kamenzer Lessing-Museums unter dem Titel „Lessing zeilenweise“ zu Ende. Der Wettbewerb soll Schüler anregen, sich schreibend mit ihrer Welt in Beziehung zu setzen. Studenten der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden gestalteten im Kamenzer Stadttheater ein anregendes musikalisch-literarisches Programm mit den Preisträgerarbeiten. Insgesamt wurden sechs gleichrangige Preise vergeben und im Bereich des journalistischen Sonderthemas eine Anerkennung ausgesprochen. Bei Letzterem arbeitet das Lessing-Museum seit Jahren mit dem Deutschen Journalistenverband Sachsen zusammen.

Das sind die diesjährigen Preisträger: Klassenstufen 9/10: Hannah Spinde aus dem Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky aus Kreba-Neudorf; Katja Müller-Kuckelberg vom Gymnasium Klotzsche aus Langebrück; Marina Kirillova vom Romain-Rolland-Gymnasium Dresden; Shenja Gecks vom Romain-Rolland-Gymnasium Dresden; Yasmin Maazaoui aus dem Romain-Rolland-Gymnasium Dresden. Bei den Klassenstufen 11 bis 13 siegte Sarah Grund vom Beruflichen Schulzentrum Kamenz. Eine Anerkennung für den journalistischen Beitrag erhielt Helene Illmer vom Romain-Rolland-Gymnasium Dresden. Glückwunsch! (SZ)

