Siegbringender Doppelschlag Dynamo Dresden kann in der 2. Liga noch gewinnen. In Regensburg reichen gute sieben Minuten zum 2:0. Der Erfolg in der Oberpfalz bringt nicht nur drei Punkte, sondern auch einige Erkenntnisse.

Die Dynamospieler bejubeln die 1:0-Führung gegen Jahn Regensburg durch Sascha Horvath. Das Spiel endet 2:0 für die Dresdner. © Robert Michael

Welche personellen Konsequenzen hatte die Verletztensituation der Schwarz-Gelben?

Ein Änderung war der Startelf war nach der Verletzung von Philip Heise von vornherein nötig. Doch nicht nur auf der Position des Außenverteidigers änderte Trainer Uwe Neuhaus die Aufstellung. Für Heise rückte erwartungsgemäß Fabian Müller in die Mannschaft. Auch der Tausch auf der Stürmerposition von Lucas Röser zu Peniel Mlapa kam nicht überraschend. Dass aber Rico Benatelli auf der Bank Platz nehmen musste, war nicht abzusehen. Für den 25-Jährigen lief Routinier Andreas Lambertz auf.

Wie hat Dynamo auf die taktische Ausrichtung des SSV Jahn reagiert?

„Sie agieren häufig mit tiefen Bällen und überfallartigem Gegenpressing“, hatte Neuhaus an den an RB Leipzig angelehnten Spielstil der Regensburger erinnert. Und die Gastgeber legten zunächst auch genau so los, liefen zum Teil mit drei Mann den ballführenden Spieler an, was die Dresdner zunächst beeindruckte. Nach fünf Minuten fingen sich die Schwarz-Gelben aber und versuchten selbst nach vorn zu spielen. Die erste Chance entsprang jedoch einem Fehler von SSV-Keeper Philipp Pentke. Der Ex-Dresdner spielte den Ball unbedrängt in die Füße von Aias Aosman, der das Geschenk aber nicht annahm und den Ball über das Tor lüpfte. Trotz der defensiven Ausrichtung erspielten sich die Gäste noch ein paar Gelegenheiten, doch die Schüsse von Haris Duljevic (6./32.) gingen knapp vorbei oder waren nicht platziert genug, Paul Seguin scheiterte nach 13 Minuten an Pentke. Dagegen brachte es der SSV auf fünf Ecken, Dynamo auf null. Mit zunehmender Spieldauer flachte die auf Sicherheit bedachte Partie vor 14381 Zuschauern immer weiter ab.

Wie fielen die Tore?

Nach 49 Minuten erinnerte sich Fabian Müller, dass er als Linksverteidiger auch für das Spiel nach vorne gebraucht wird. Im Stile Heises lief er nach vorn, spielte Doppelpass mit Duljevic und fand sich plötzlich an der Grundlinie wieder. Dort hatte er den Blick für den mitgelaufenen Sascha Horvath, der überlegt einschob. Nur zwei Minuten später setzte Duljevic erneut Horvath in Szene, der an der Strafraumgrenze von Marvin Knoll regelwidrig gestoppt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Ex-Regensburger Aosman sicher.

Wie lief das Startelf-Debüt von Peniel Mlapa?

Es ließ sich zunächst gut an. Der Stürmer sicherte gut den Ball ab, fand aber keinen Abnehmer (10.). Danach tauchte er aufgrund des mangelnden Spiels nach vorn ab und machte sich nur durch zwei vermeintliche Fouls sichtbar. Hatte seinen ersten Abschluss direkt nach Wiederanpfiff und steigerte sich nach der Führung, als ihm zwei weitere Versuche (miss)gelangen (61./63.).

Was bedeutet dieser Sieg für Dynamo?

Psychologisch ist der Sieg enorm wichtig - vor allem die Erkenntnis, dass der Spielstil gegen pressende, ballbesitzunterbindende Gegner funktionieren kann. Auch nicht zu vernachlässigen: Auch in der Liga mal wieder zu null zu spielen dürfte der zuletzt gescholtenen Abwehr neues Selbstvertrauen geben. Allerdings fiel Regensburg nach dem 0:2 nicht mehr viel ein. Beim Heimspiel am Mittwoch wartet mit Bielefeld ein sicher stärkerer Gegner auf die Neuhaus-Elf.

