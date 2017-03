Sieg und Niederlage Die Aussichten sind für die Döbelner nicht rosig gewesen. Dennoch holen sie zwei Punkte.

Der Döbelner SV ist derzeit immer für eine Überraschung gut. Selbst in solchen Situationen, in denen die Mannschaft nicht auf ihren kompletten Stammsechser zurückgreifen kann. Eigentlich waren die Aussichten beim zum Spitzentrio gehörenden SV Dresden-Mitte II und SV Motor Mickten-Dresden nicht besonders rosig. Und das lag nicht nur an den Tabellenpositionen der beiden Gastgeber – sie rangieren aktuell auf den Plätzen zwei und drei – als vielmehr auch an den Ergebnissen aus der Hinrunde. In dieser verloren die Döbelner auf eigenem Parkett jeweils mit 5:10. Somit gingen die Elbestädter als klare Favoriten ins Rennen. Am Ende nahmen die Mittelsachsen aber aus den beiden Begegnungen zwei Punkte mit Haus. Denn beim SV Motor Mickten-Dresden gewannen sie mit 9:6. Zuvor schienen sie sich schon beim SV Dresden-Mitte II ordentlich aufgewärmt zu haben. Denn gegen den Tabellenzweiten unterlagen sie nur knapp mit dem gleichen Resultat. Mit etwas Glück hätten die DSV-Herren aber auch den Herbstmeister in Verlegenheit bringen können. Doch nachdem sie in der ersten Hälfte der Partie sogar in Führung lagen und sich bis zum 5:5-Zwischenstand immer noch auf Augenhöhe mit den Gastgebern bewegten, verhinderten zwei Fünf-Satz-Niederlagen ein noch besseres Ergebnis.

Dieses gelang den Döbelnern beim SV Motor Mickten. In dieser Begegnung schien sich der Spielverlauf der ersten Partie zu wiederholen, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und auch in diesem Duell schien ein Fünf-Satz-Spiel die Wende einzuleiten. Doch diesmal zugunsten des Döbelner SV. Matthias Stengel gewann seinen ersten Auftritt mit 3:2 und anschließend folgte eine Serie von vier weiteren Siegen. (DA/jsc)

