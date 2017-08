Handball-Sachsenpokal Sieg und Niederlage für Weinböhla HSV-Männer bezwingen Zwickau 23:22, die Frauen verlieren 14:19 in Leipzig. Auch die Meißner Damen sind raus, während die RIO-Herren in Niederau siegen.

Lars Grießbach (rechts), hier noch im Kamenzer Trikot, verstärkt in dieser Saison die Reihen der Weinböhlaer. © M. Hirsch

Sachsenligist Zwickauer HC Grubenlampe hat zukünftig im Pokal freie Wochenenden. Zu „verdanken“ haben das die Westachsen dem HSV Weinböhla, der sich in der heimischen Nassauhalle mit 23:22 durchsetzte. Nach einer intensiven Saisonvorbereitung war das Pokalspiel eine Woche vor dem Start in die Punktspielsaison beim TBSV Neugersdorf ein optimaler Gradmesser.

Unterstützt wird die Kovar-Truppe in dieser Saison durch vier Neuzugänge. Lucas Blanck rückte aus der A-Jugend auf. Der Linksaußen kam in den letzten zwei Jahren schon zu Kurzeinsätzen. Vom HVH Kamenz ist Kreisläufer Lars Grießbach zum Team gestoßen. Ausgebildet wurde er beim HSV Dresden und bringt eine siebenjährige Erfahrung aus der Sachsenliga mit. Weiterhin sind mit Julian Schroth und Vincent Hasselbusch zwei Linkshänder neu im Team. Beide haben in der letzten Saison zusammen für NSG Pirna/Heidenau in der Nachwuchs-Sachsenliga gespielt und die Vizemeisterschaft errungen. Schroth kommt vom ESV Lok Pirna und möchte sich auf der Position Rückraum rechts weiter entwickeln. Hasselbusch kann auf der rechten Außenposition oder auch auf Rückraum Mitte eingesetzt werden. Er kommt von der SG Kurort Hartha und wurde dort bereits in der Vorsaison mittels Doppelspielrecht in der ersten Mannschaft eingesetzt, mit der er am Saisonende Verbandsligameister wurde.

Startphase völlig verschlafen

Ausgeschieden sind dagegen die HSV-Frauen in der ersten Runde gegen Turbine Leipzig (14:19). Die Gastgeberinnen setzten sich in den ersten 18 Minuten bis auf 9:2 ab. Nach der folgenden Auszeit durch den Weinböhlaer Coach Michael Becker wurde es besser. Die Abwehr stabilisierte sich und ließ bis zum Seitenwechsel nur noch einen Treffer zu. Auf der anderen Seite blieb bei den tropischen Bedingungen in der uralten Schulhalle die eigene Fehlerquote viel zu hoch, sodass beim Stand von 5:10 aus Gäste-Sicht die Seiten gewechselt wurden.

Allerdings bewiesen die Weinböhlaerinnen im zweiten Abschnitt viel Moral, denn es folgte eine Aufholjagd. Mit Druck und Zug zum Tor rückten die Gäste immer weiter auf, bis sie den 10:11-Anschlusstreffer erzielten (43.). Das zwang wiederum die Leipziger Bank dazu, die grüne Karte zu legen - und damit den kurzen Weinböhlaer Höhenflug wieder beenden. In der verbleibenden Spielzeit drehte Turbine Leipzig voll auf und stellte bis zum Spielende den alten Fünf-Tore-Vorsprung wieder her.

HSV-Coach Becker war zwar über die Niederlage enttäuscht, sah aber auch einige positive Aspekte: „Wir haben uns toll wieder ins Spiel zurückgekämpft. Wir mussten aus verschiedensten Gründen personell umplanen. Anja hat uns im Tor zwar den nötigen Rückhalt gegeben, aber vorn haben wir es nicht geschafft, die groß gewachsenen Leipzigerinnen auszuspielen. Aber unsere jungen Damen haben definitiv Potenzial und sie werden eine gute Ergänzung werden.“

Am Samstag müssen die HSV-Frauen zum ersten Punktspiel eine ähnlich weite Fahrt auf sich nehmen, dann allerdings in den Osten des Freistaates – dort wartet Aufsteiger TBSV Neugersdorf.

Die Männer des SV Niederau verlangten Sachsenligist HSG RIO beim 28:35 viel ab. Nach wenigen Minuten stand es 4:1 für die Hausherren. Es wurde schnell nach vorn gespielt, in der Abwehr konsequent zugepackt und das athletische Potenzial der jungen Mannschaft voll ausgeschöpft. Die Gäste strafften sich aber und führten zur Pause mit 17:15. Die zweite Halbzeit verlief dann deutlicher zugunsten der HSG, die ihre Führung nicht mehr hergab. Niederau konnte seine Baustellen nur punktuell beheben und lies sich immer wieder zu einem überhasteten Spiel zwingen. Die Abwehr war zudem lückenhaft und die Angriffe wurden zu selten ausgespielt. RIO wusste das zu nutzen.

Ausgeschieden sind die Männer des Radebeuler BC, die zu Hause dem Zwönitzer HSV mit 27:30 unterlagen. Auch die Frauen des VfL Meißen mussten trotz Heimvorteil die Segel streichen. Die Sportfreunde 01 Dresden setzten sich in der Domstadt mit 26:20 durch. (js/tl/dr/er)

