Sieg im Hauptrennen geht nach Dresden

© Symbolfoto

172 Läufer gingen beim diesjährigen Röderlauf im Großenhainer Stadtpark an den Start. Veranstalter SV Motor Großenhain konnte dabei nicht nur Wettkämpfer aus dem Landkreis Meißen bzw., aus Sachsen begrüßen. Auch Läufer aus dem Raum Mettmann bei Stuttgart stellten sich den Strecken über 2,5, fünf zehn und 20 Kilometer im Großenhainer Stadtpark. Der Röderlauf wurde wie in den letzten Jahren genutzt, um eventuell das Punktekonto beim Sparkassencup aufzubessern oder als Vorbereitung für den Dresden-Marathon sowie den Schlussspurt bei der Bezirksrangliste.

Bei dem erstmals auf dem Programm stehenden 2,5-Kilometer-Lauf konnten die Veranstalter vor allem den kleinen Läufern gerecht werden, die sonst nur als Zuschauer an der Strecke stehen. Hier siegte der 8-jährige Tim Rudolph vor seiner 10-jährigen Schwester Hannah. Beide starteten für die SV Elbland Coswig -Meißen.

Über die fünf Kilometer siegte Jonas Kliemann vom SC Riesa, und bei den weiblichen Teilnehmern war Jacobine Behrisch von der Zille-Oberschule aus Radeburg die Schnellste. Die zehn Kilometer, also zwei runden durch den Stadtpark, absolvierte Georg Bär am schnellsten. Die doppelte Distanz nahmen unter anderem Sportler vom TV-Dresden-Spitzen-Team in Angriff, die mit Christian Pfeifer auch den Sieger stellten.

Auf der Runde waren auch Nordic Walker unterwegs, die hier zum Teil eine Disziplin für das Deutsche Sportabzeichen absolvierten. Sie bestimmten dabei ihre Streckenlänge selbst.

Das nächste Lauf-Highlight in Großenhain liegt schon im kommenden Jahr. Dann findet am 8. Januar der Rollmopslauf statt. (ur/rt)

