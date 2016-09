Sieg für Thüringer Schwergewicht Zum großen Kürbis-Wiegen haben am Sonntag die Orte Ludwigsdorf- und Ober-Neundorf geladen. Züchter aus vier Bundesländern brachten ihre Früchte mit.

zurück Bild 1 von 4 weiter Mit diesem Kürbis gewann Steffen Hoffmann aus Neunheiligen (Thüringen) das Wiegen. © nikolaischmidt.de Mit diesem Kürbis gewann Steffen Hoffmann aus Neunheiligen (Thüringen) das Wiegen.

Hier wird der schwerste Kürbis zur Waage gebracht.

Dieser wog 658,96 Kilogramm.

Auch ein ganz kleiner Kürbis nahm am Wiegen teil.

Am Sonntag war Masse gefragt. Bereits zum achten Mal lud Ludwigsdorf/Ober-Neundorf zum großen Kürbis-Wiegen, und diesmal gewann haushoch ein Thüringer: Der Kürbis von Steffen Hoffmann aus der Gemeinde Neunheilingen brachte 658,96 Kilogramm auf die Waage, das sind 75 Kilogramm mehr als das Siegerexemplar des Vorjahres. „Diesmal angereist waren Züchter aus vier Bundesländern“, freut sich Mario Conrad vom organisierenden Heimatverein.

Drumherum herrschte Volksfeststimmung, und auch der erstmals veranstaltete Geschicklichkeitsparcours per Schubkarre wurde ein Erfolg. Weiter geht es am 16. Oktober: „Da folgt das Kürbisschlachten“, kündigt Mario Conrad an.

