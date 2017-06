Sieg auf der Heimbahn Beim Meißner Weinbergcup feiern die Gastgeber ihr Gründungsjubiläum und mehrere sportliche Erfolge.

Tobias Krause vom SSC Meißen gehörte zu den erfolgreichsten Startern am Wochenende. Erst sicherte er sich den Gesamtsieg bei den Kadetten, dann gehörte er zum Silber-Team im Verfolgungsrennen. © Claudia Hübschmann

Ein turbulentes, anstrengendes, aber auch sehr schönes und vor allem erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem Speedskate-Club Meißen. Der 10. Meißener Weinberg-Cup war in jeder Hinsicht ein Erfolg.

Begonnen hat er am Samstag mit einer festlichen Eröffnungsveranstaltung. 20 Vereine aus Deutschland und Tschechien mit rund 300 Sportlern stellten sich vor. Der Meißner Oberbürgermeister würdigte das nun bereits 20 Jahre währende Engagement der Mitglieder, Eltern, Trainer und Schiedsrichter für ihren Verein. Die Meißner Breakdance-Formation Slyliners um Heiko Hahnewald verstand es, mit ihrer Show alle mitzureißen, und am Schluss gingen noch 100 mit Helium gefüllte Luftballons in den Himmel.

Es folgten spannende Wettkämpfe, bei denen die Meißner mit elf Podestplätzen auch kräftig mitmischen konnten. Der krönende Abschluss war das Teamverfolgungsrennen, bei dem es dem SSC-Team endlich und das erste Mal seit Beginn der Austragung im Jahr 2008 gelang, einen der begehrten Porzellanpokale für sich zu beanspruchen. Mit Platz 2 mussten sich die Gastgeber nur dem Geraer Team geschlagen geben.

Mit viel Vorbereitungszeit und vielen Helfern hat es der SSC nun bereits zum 10. Mal geschafft, den Inline-Speedskating-Sport für ein ereignisreiches Wochenende von seiner besten und attraktivsten Seite zu zeigen. Vielen Dank an alle Helfer und herzlichen Glückwunsch für die tollen Leistungen an die Sportler.

Den Wettbewerb gewannen Tobias Krause (AK14/15), Melina-Sofia Wähner (AK6/7) und Liese Langerfeld (Anfänger AK8). Den 2. Platz erreichten Eva-Lotta Ehrecke (AK10), die Staffel der 6-9-Jährigen mit Mathilde Günther und Florentine Hor, Martin Dathe (Fitnessklasse) und Jennifer Jacobi (Anfänger AK12/13). Über den Bronzerang freuten sich Mathilde Günther (AK9) sowie Julius Nietzsch Anfänger (AK12/13). Den begehrten Porzellan-Pott bei der Teamverfolgung ging nach einem packenden Rennen an die 14 und 15-jährigenTobias Krause, Anna Baber, Timo Sucholas, Ellen Hornemann, Theo Krause und Lisa Baier. (ns)

Alle Ergebnisse: www.ssc-meissen.de

