Siedlung soll erhalten werden Für das Gebiet an Weistropper Straße wird es einen Bebauungsplan geben, der die Wohnhäuser schützen soll.

Ländliche Idylle in Radebeul-Naundorf. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Sie liegt ganz am westlichen Ende der Stadt, gehört aber noch zu Radebeul: die Wohnsiedlung an der Weistropper Straße im Ortsteil Naundorf. Die zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser wurden Ende der 1930er-Jahre von damals namenhaften Architekten geplant und von verschiedenen Siedlungsgesellschaften errichtet, teilt die Stadt mit. Nun hat der Stadtrat beschlossen, den Wohnraum auch in Zukunft zu erhalten.

Dafür soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, für den Bereich zwischen der Kötitzer Straße, der Friedrich-List-Straße, dem Betriebsgrundstück Planeta und dem Tännichtweg. Die Siedlung habe eine gute städtebauliche und gestalterische Qualität, heißt es von der Stadt. Viele der Gebäude stehen unter Denkmalschutz.

Eine Besonderheit: Zu den einzelnen Wohnhäusern gehört jeweils ein großes Grundstück. Früher wurden diese Flächen von den Bewohnern als Gärten zum Anbau von Obst und Gemüse genutzt. Dadurch sei die Wohnqualität in der Weistropper Straße bis heute akzeptabel, obwohl die Siedlung wie eine Insel mitten im Gewerbegebiet liegt, so die Verwaltung. Damit das so bleibt, ist es das Ziel des Bebauungsplans, die Freiflächen in dem Gebiet auch in Zukunft zu erhalten und keine weiteren Wohnhäuser zu bauen.

Gleichzeitig soll damit das umliegende Gewerbe davor geschützt werden, dass neue Wohnhäuser zu nah an den Betrieben entstehen. Noch vorhandene Bauflächen sollen deshalb ausschließlich für Gewerbe vorgehalten werden. Allerdings nur für eine sogenannte nicht störende Gewerbenutzung, wie beispielsweise Büros.

