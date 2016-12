Siedler gegen Straßenausbaubeiträge

Bürgermeister Dr. Michael Wieler sitzt auf der Treppe im Görlitzer Rathaus. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Der Görlitzer Siedlerverein schließt sich den Forderungen nach einem Wegfall von Straßenausbaubeiträgen in der Stadt an. Das erklärt der Vorsitzende des Vereins, Hans-Joachim Zähr, gegenüber der SZ. Er vertritt vor allem die Interessen der Haus- und Grundstücksbesitzer in der Landeskronsiedlung. So erinnert er auch an die Proteste vor Jahren beim Ausbau der Christian-Heuck-Straße, die zu einem Provisorium geführt hatten.

Nach Zährs Angaben prüft der Verband Wohneigentum Sachsen, dem auch der Görlitzer Siedlerverein angehört, ob es zulässig ist, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Zähr fordert von der Stadt eine objektive Prüfung, ob die Voraussetzungen zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung gegeben sind. „Ziel sollte deren Abschaffung oder zumindest ein geeigneter Kompromiss sein“, erklärt Zähr. Bürgermeister Michael Wieler hatte es jüngst in der SZ abgelehnt, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen – wie in Zittau zum Beispiel. Er stellte lediglich eine Reduzierung in Aussicht. Seiner Meinung nach benötige die Stadt die Gelder, um schnell Straßen und Plätze auf Vordermann zu bringen. (SZ/sb)

