Siebtklässler lernen Berufswelt kennen Im März können Schüler eine Woche in Betrieben mitmachen. Die Orientierung läuft jetzt an.

Firmenbesuch: Im Rahmen der Aktion „Schau rein“ können sich Schüler in der Stadt Meißen und dem Landkreis wieder für die Woche der offenen Unternehmen anmelden. © Uwe Soeder

Meißen. Seit dem 2. Januar können sich Schüler in der Stadt Meißen und dem Landkreis wieder für die „Schau rein!“-Woche der offenen Unternehmen anmelden. Die Initiative findet vom 12. bis 17. März statt und bietet Schülern ab der siebten Klasse die Möglichkeit, Einblicke in den Arbeitsalltag von über 90 Unternehmen und Institutionen im Landkreis Meißen zu gewinnen und sich frühzeitig über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche Perspektiven zu informieren.

In dieser Woche werden laut dem Landratsamt dafür an Schüler der siebten Klasse die „Schau rein!“-Broschüren verteilt – auch an den Oberschulen und Gymnasien der Stadt. In der Broschüre seien Angebote in Meißen und der Region aufgelistet sowie zahlreiche Informationen zu Betriebsbesichtigungen, Maschinenvorführungen oder zur Herstellung kleiner Werkstücke. Diese sollen Schülern die Gelegenheit geben, herauszufinden, welche Arbeitsabläufe und Tätigkeiten sie in ihrem Wunschberuf erwarten und ob diese den eigenen Interessen und Stärken entsprechen. Geschäftsführer, Mitarbeiter und Auszubildende geben in den Firmen Auskunft über Anforderungen für den jeweiligen Beruf. (SZ/mhe)

