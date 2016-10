Siebenmal Musik in sieben Kneipen Weißwassers Kneipenrock lud Samstagabend zum Feiern ein.

Skavida spielt im Zelt des Biergartens. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Siebenmal sieben hieß das Motto am Samstagabend in Weißwasser. Zum siebten Mal gab es den „Kneipenrock“ - und sieben Kneipen machten mit: Im Broilereck, im Pub, in der Quetsche, in der KenBar, im Waldhaus, im Turmcafé und im Biergarten „Zur Börse“ gab es Livemusik von sieben Künstlern und Bands von Deutsch Rock über Rock ’n Roll bis Akustik Rock.

Unser Fotograf hat in drei Kneipen reingeschaut. (szo)

