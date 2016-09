Siebeneinhalb Jahre Haft Ein 64-jähriger Coswiger will einen Nachbarn umbringen. Dieses Ziel hat er nicht erreicht. Und ein anderes auch nicht.

Wollte bis zum Lebensende ins Gefängnis, bekam aber „nur“ siebeneinhalb Jahre. Dietmar Arthur H., hier mit seinem Verteidiger Jürgen Saupe, nahm das Urteil regungslos auf. © Sven Ellger

Die Vorsitzende des Schwurgerichtes am Landgericht Dresden Birgit Wiegand ist der Inbegriff einer erfahrenen Richterin. Die 65-Jährige hat in ihrem Berufsleben so einiges erlebt. „Ich mache das hier schon ziemlich lange. Aber solch einen Fall hatten wir noch nicht“, sagte sie am Mittwoch. Kurz zuvor hatte sie das Urteil der Kammer über den verhinderten Hammermörder von Coswig Dietmar Artur H. gesprochen. Wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss er für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Damit ist die Kammer nur vier Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben. Der Angeklagte hatte versucht, am 24. Januar dieses Jahres in seinem Wohnhaus in Coswig einen 77-jährigen Nachbarn mit einem Hammer und einem Springmesser umzubringen. Einen anderen Nachbarn, der zu Hilfe eilte, wollte er nach Überzeugung des Gerichtes ebenfalls töten. Beides misslang. Über seine Motive schwieg der Angeklagte, den die Richterin als intolerant, mit unverrückbaren Prinzipien charakterisiert und der sich permanent ungerecht behandelt fühlt, bis zuletzt. Offenbar wollte er ins Gefängnis, und zwar bis zum Lebensende. Auch dieses Ziel hat er nicht erreicht. Schon kurz nach der Tat und auch später hatte er gegenüber Polizisten immer wieder betont, dass er die beiden umbringen wollte. Er habe nicht gedacht, dass dies so schwer sein würde. Bekäme er eine zweite Chance, würde er es wieder tun.

„Natürlich ist es möglich, dass Sie nicht töten, sondern nur ins Gefängnis kommen wollten. Doch wir haben keine Möglichkeit, Ihre Einlassung per Bauchgefühl ad absurdum zuführen“, so die Richterin, die sich für die mündliche Urteilsbegründung eine Stunde Zeit nahm. In jedem Fall habe er jedoch in Kauf genommen, dass jemand zu Tode komme. „Das reicht für den Tötungsvorsatz.“ Das Opfer sei nicht willkürlich gewählt worden. Er habe den 77-jährigen, gehbehinderten Mann ausgewählt, weil der ihm körperlich unterlegen schien. Er habe auf einen Überraschungsangriff gesetzt. Damit sei ein Mordmerkmal erfüllt, nämlich das der Heimtücke.

Auf Mord steht in Deutschland lebenslang, also 15 Jahre. Ein Versuch kann das Strafmaß mildern, muss es aber nicht, erklärt die Richtern. In diesem Falle aber zwinge das Gesetz zu mildern. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft, ist geständig, die Opfer hatten keine schweren Verletzungen, er rief selbst die Polizei. „Wir können nicht lebenslang geben, nur weil Sie sich das wünschen“, so Birgit Wiegand.

Die Strafe wird der Coswiger wohl voll verbüßen. Zwar werden Verurteilte, die das erste Mal in Haft sind, in der Regel nach zwei Dritteln der Strafe auf Bewährung entlassen. Doch niemand kann gezwungen werden, vorzeitig das Gefängnis zu verlassen. So wird H. wohl mit 72 Jahren wieder ein freier Mann sein. Und das erste Mal in seinem Leben ein einigermaßen vermögender. Denn seine Rente erhält er natürlich während der Haft weiter, für Kost und Logis aber kommt der Staat auf.

Doch nach der Entlassung gehen die Probleme erst richtig los, fürchtet die Richterin. „Dann müssen Sie um Hilfe bitten. Doch das ist etwas, was Sie nicht können.“ Ansonsten lande er wohl im Obdachlosenheim. Gegen das Urteil ist Revision möglich.

