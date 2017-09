Sieben Zutaten fürs Stadtfest Bischofswerda feiert am Wochenende. Viele in der Stadt engagieren sich seit Monaten, damit das Fest gelingt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Jennifer Friese und ihre Familie gehören zu den Gastgebern beim „Tag der offenen Hinterhöfe“. Schon am Sonnabend ab 15 Uhr bieten sie in der Kirchgasse 1 Kaffee und Selbstgebackenes an. 18 Uhr startet in der Schlüsselschmiede eine Plattenparty. Auch am Sonntag ist bei Frieses sehr viel los. Foto: Steffen Unger Jennifer Friese und ihre Familie gehören zu den Gastgebern beim „Tag der offenen Hinterhöfe“. Schon am Sonnabend ab 15 Uhr bieten sie in der Kirchgasse 1 Kaffee und Selbstgebackenes an. 18 Uhr startet in der Schlüsselschmiede eine Plattenparty. Auch am Sonntag ist bei Frieses sehr viel los. Foto: Steffen Unger

Vier von über 600: Angela und Hans-Joachim Schröder nehmen mit ihren Enkeln Ben und Max am Festumzug teil. Zusammen mit Martina Schmidt, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, gestalten sie ein Bild zur Flucht der Einwohner nach dem Stadtbrand 1813.

Fleischermeister Gerald Schäfer ist einer der Hauptakteure bei der Eröffnung einer Ausstellung.

Den Festumzug am Sonnabend gestalten über 600 Schiebocker mit.

Vom Gewerbegebiet an der Bautzener Straße bis zum Altmarkt und weiter über die Kirchstraße führt der Festumzug am Sonnabend – Start 14 Uhr. Gut beraten ist, wer einen Platz in Nähe des Diakonischen Altenpflegeheims oder des Rathauses ergattert. Dort gibt es Sprecherstellen, an denen die über 70 Bilder erläutert werden. Der Umzug schlägt einen Bogen von der Stadtgründung bis zur Gegenwart. Vereine, Betriebe, Schulen und Einrichtungen präsentieren sich. Schon ab 13 Uhr singen die „Schöne-Chöre“ am Altenpflegeheim.

Ins Mittelalter können die Besucher an zwei Tagen abtauchen.

Mittelalter zieht immer, sagte man sich beim Verein Kleiderfundus und entwickelte daraus eine tolle Idee: Erstmals findet auf der Bautzener Straße ein mittelalterliches Straßenfest statt. Handwerker, Händler, Ritter und Künstler präsentieren sich am Sonnabend ab 16 und am Sonntag ab 10 Uhr. Zu den Highlights gehören Schwertkampf (Sonnabend 18 und Sonntag 15 Uhr), ein Auftritt der Gebrüder Nonsens (Sonnabend 20 Uhr) und eine Feuertanzshow (Sonnabend 22 Uhr). Es wird deftig gegessen und getrunken.

Über 30 Höfe und Gebäude kann man am Sonntag besichtigen.

Den „Tag der offenen Hinterhöfe“ am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es zum 17. Mal in Bischofswerda. Doch diesmal bietet er einmalige Sichten. Etwa den Blick vom Turm der Christuskirche (geöffnet von 13 bis 17 Uhr) auf die Rossmann-Baustelle. Letztmalig vor dem Umbau dürfte am Sonntag dagegen die Fronfeste an der Dresdner Straße geöffnet sein. Zahlreiche Hinterhöfe öffnen bereits am Sonnabend 18 Uhr. Es gibt Musik, Unterhaltung, gutes Essen – und am Sonnabend gegen 22.45 Uhr ein Feuerwerk über dem Altmarkt.

Auf dem Markt gibt es ein Bühnenprogramm.

Was Bischofswerdaer drauf haben, zeigen sie auf der Altmarkt-Bühne. Den Anfang machen am Sonnabend 13.15 Uhr Kinder aus dem Pickauer Haus Butterbergwichtel. Ab 16.30 Uhr treten die Spielleute, die Funken des BKC und Mitglieder vom Tanzsportclub Blau-Gold auf. Am Sonnabend gegen 17.30 Uhr wird die Ehrenplakette der Stadt überreicht. Am Sonntag 14.30 Uhr heißt es auf der Bühne Xtreme Drum – eine Show der Spielleute Bischofswerda. Ab 15.30 Uhr singt und spielt Patrick Patzschke aus Steinigtwolmsdorf alias „Budgie“ auf der Bühne. Der junge Mann aus dem Oberland hatte sich für den Ausscheid „Voice of Germany“ beworben.

Luther mit Pop in der Christuskirche.

Das Pop-Oratorium „Gaff nicht in den Himmel“ von Matthias Nagel wird am Sonnabend 19.30 Uhr in der Christuskirche aufgeführt. Unter Verwendung zahlreicher Lieder Martin Luthers und vieler Thesen und Zitate erschließt sich nicht nur das Geschehen vor 500 Jahren, sondern auch seine Bedeutung für die heutige Zeit, sagt Kantor Samuel Holzhey. Der Komponist nimmt Bezug auf aktuelle Themen wie die Finanzkrise, die Bildungspolitik oder auch den Umgang in unserer Gesellschaft mit Leben und Tod. Laien- und Berufsmusiker gestalten den Abend. Der Eintritt zu der aufwendigen Inszenierung ist frei. Besucher werden um eine angemessene Spende gebeten.

Schiebocks Handwerkern über die Schulter geschaut.

Fleischermeister Gerald Schäfer, Goldschmiedemeister Axel Bauer und Buchbindermeister Steffen Grafe zeigen ihr Können am Sonnabend 17 Uhr im Rathaussaal zur Eröffnung der Ausstellung „Traditionelles Handwerk in Bischofswerda“. Schautafeln und Vitrinen geben einen Einblick in Vergangenheit und Gegenwart des Handwerks. Die Schau ist nach dem Stadtfest noch etwa zwei Wochen lang zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros zu sehen.

Besondere Führungen durch die Stadt.

Mit der Marktfrau können Besucher am Sonntag ab 11 Uhr die historische Altstadt entdecken. Eine weitere Stadtführung, dann mit dem Stadttorwächter, beginnt um 15.30 Uhr. Es geht auf historischen Pfaden durch die Stadt zum Mittelalterspektakel auf der Bautzener Straße. Wer möchte, kann zu dieser Führung im historischen Kostüm erscheinen. Die Teilnahme an jeder der beiden Führungen kostet drei Euro pro Person. Tickets gibt es Vorverkauf im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses sowie am Sonntag in der Carl-Lohse-Galerie. In deren Hof beginnen beide Führungen.

Komplettes Programm unter www.bischofswerda.de

