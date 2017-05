Sieben Zutaten fürs Stadtfest

Was die Vereine drauf haben Der Sonnabend gehört traditionell den Vereinen. 60 Interessengruppen und Initiativen stellen sich am zweiten Tag des Stadtfestes in der Innenstadt vor – von den Angelfreunden über die Sprachretter bis zur Volkssolidarität. Sportler, Akrobaten und Tänzer zeigen ab 14 Uhr ihr Können bei der großen Show der Vereine auf dem Hauptmarkt.

Wer sich in Bautzen besonders wohlfühlt Tennisstar Boris Becker nannte die Arena von Wimbledon sein Wohnzimmer. Boogie-Woogie-Legende Thomas Stelzer könnte dasselbe über Bautzen sagen. Kaum ein Künstler war in den vergangenen Jahren so oft beim großen Stadtfest zu erleben wie er. In diesem Jahr setzt er den musikalischen Schlussakkord. Am Sonntag ab 19 Uhr heißt es wieder „Thomas Stelzer & Friends. An den drei Tagen zuvor ist erneut musikalische Vielfalt angesagt: Yellow Cap aus Görlitz bringen Ska und Reggae auf die Bühne, Rockgitarrist Tino Standhaft erinnert an Erci Clapton, und zum Frühschoppen am Sonntag spielt die sorbische Blaskapelle Horjany.

Was es mit dem Plakat auf sich hat „Jara & Flora“ heißen die beiden Mädchen auf dem Plakat zum Bautzener Frühling. Auch auf dem Programmheft ist das Motiv zu finden. Gestaltet hat es die in Halle an der Saale lebende Künstlerin Rebekka Rauschhardt. Ihr Original-Kunstwerk wird erneut für einen guten Zweck versteigert. Die Auktion auf der Hauptmarktbühne beginnt am Sonnabend um 13 Uhr. Der Erlös geht an den Tierschutzverein Bautzen.

Wo die Geheimtipps spielen Auf den ersten Blick liegt sie ein wenig abseits, die kleine Bühne auf dem Fleischmarkt. Doch es lohnt sich hier vorbeizuschauen. Denn sie ist der Platz für Geheimtipps und Neuentdeckungen. Am Freitag ist hier unter anderem Felix Hermann aus Dresden mit seinen lyrischen Songs zu erleben, am Sonnabend spielen junge Bands der Reihe „Mugge im Keller“ und Elephants on Tape bieten feinste Popmusik aus Hamburg.

Warum Bautzen den 1015. „Frühling“ feiert Auswärtige reiben sich manchmal verwundert die Augen. Steigt das große Stadtfest tatsächlich schon zum 1015. mal? Natürlich nicht. Die ungewöhnliche Nummerierung hat mit Bautzens 1000-Jahr-Feier im Jahr 2002 zu tun. Um das Stadtjubiläum anzukündigen, wurden ab Mitte der 1990er-Jahre auf den 1000. Bautzener Frühling hingezählt und die Tradition später einfach beibehalten.

Warum Jolly Jumper ein Muss ist Die Jungs aus Katschwitz bei Bautzen sind die Partyband der Region. Zwischen Dresden und Görlitz gibt es wohl kaum einen Saal oder Festplatz, den sie noch nicht gerockt haben. Ihr Erfolgsrezept: null musikalische Berührungsängste und Spielfreude pur. Wenn Jolly Jumper die Bühne betritt, wird alles geboten, was gute Laune garantiert. Von Elvis bis Helene Fischer, von den neuesten Chartshits bis zu AC/DC haben die Musiker Hunderte Coversongs im Repertoire. Das Motto „Die Band, die länger spielt als ihr eigener Schatten“ ist übrigens wörtlich zu nehmen. Wo andere Musiker schlapp machen, legen die Jollies erst richtig los. Selten geht ein Konzert unter drei Stunden ab. In Bautzen ist die Band an diesem Freitag ab 21 Uhr auf dem Hauptmarkt zu erleben.