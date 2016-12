Sieben Wildschweine überfahren

Zwei Autos kollidieren mit mehreren Wildschweinen Lichtenau. Am Sonnabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Pkw Kia (Fahrer: 59) die S 200 aus Niederlichtenau kommend in Richtung Mittweida. In Höhe der Ortschaft Ottendorf, in einer Rechtskurve, überquerten sieben Wildschweine die Fahrbahn. Der Pkw Kia und ein entgegenkommender Pkw Audi (Fahrerin: 20) kollidierten mit den Tieren. Alle sieben Wildschweine verendeten an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4500 Euro.

Seat fuhr auf Skoda Ostrau. Ein 28-Jähriger fuhr am Sonnabend, gegen 10.50 Uhr, auf der B 169 in Ostrau mit seinem Pkw Seat auf einen Pkw Skoda (Fahrerin: 28) auf. Die 28-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Kollision mit Gegenverkehr Frankenberg. Ein 18-Jähriger fuhr am Samstag, gegen 21.45 Uhr, mit seinem Pkw Honda die S 203 aus Richtung Hartha kommend in Richtung Langenstriegis. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingangsschild Langenstriegis kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw VW (Fahrerin: 41). Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. In der Folge kam der Pkw Honda in seiner Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Feld stehen. Der Pkw VW kam ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro.

Einbrecher nehmen Schmuck mit Freiberg. Nach ersten Erkenntnissen ist Schmuck im Wert von 2000 Euro die Beute, die Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Sonnabend in der Waldenburger Straße machten. Der von den Tätern zusätzlich hinterlassene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 12.15 Uhr und gegen 23.30 Uhr hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt, waren eingestiegen und hatten dann das Haus durchsucht. Wer Personen und/oder Fahrzeuge am Sonnabend oder davor in der Wohnsiedlung wahrgenommen hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Freiberger Polizei, Telefon: 03731 700, zu melden.