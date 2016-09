Sieben Verletzte bei schwerem Unfall Auf der A 17 bei Bahretal ist am Sonnabendmorgen ein voll besetzter Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren.

Die sieben Insassen in dem Kleintransporter wurden bei dem Auffahrunfall verletzt. © Marko Förster Die sieben Insassen in dem Kleintransporter wurden bei dem Auffahrunfall verletzt.

Die Beifahrerin war im Autowrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Fahrer und Beifahrer des Lkws kamen mit dem Schrecken davon.

Bahretal.Schwerer Verkehrsunfall am Sonnabendfrüh, gegen 4:30 Uhr, auf der A 17 bei Bahretal. Ein Renault Trafic mit tschechischen Kennzeichen und sieben Personen besetzt war in Richtung Prag unterwegs. Nahe der Abfahrt Bahretal fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Lkw vom Typ DAF mit Sattelzug (Container) auf. Der Unfall war so heftig, dass die Beifahrerin im Transporter eingeklemmt wurde. Sie wurde von Kameraden der Feuerwehr aus dem völlig deformierten Wrack befreit. Sie sowie weitere fünf verletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Mitfahrer des Renault wurde ambulant vor Ort behandelt. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Dohna, Gorknitz, Meusegast, Pirna und Heidenau. Außerdem mehrere Rettungswagen aus der Umgebung sowie zwei Notärzte und ein organisatorischer Leiter vom Rettungsdienst. Die Polizei sperrte aufgrund Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für rund zwei Stunden die Autobahn Richtung Prag. Danach wurde der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte. (mf)

