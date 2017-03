Sieben Unfälle auf der A4

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Gleich sieben Unfälle mit insgesamt 20 Fahrzeugen haben sich auf der Autobahn 4 bei Lichtenau am Donnerstag ereignet. Vier Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte.

Es habe sich vor allem um Auffahrunfälle und Zusammenstöße beim Wechsel der Fahrstreifen gehandelt. 13 Lastwagen waren den Angaben zufolge beteiligt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 120 000 Euro. Fünf Stunden lang staute sich der Verkehr auf der A4 in Richtung Dresden. Die Strecke war um 22.00 Uhr wieder frei befahrbar. (dpa)

››› Aktuelle Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen

zur Startseite