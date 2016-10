Sieben Trassen, Dutzende Einwendungen Viele Betroffene haben gegen den geplanten Ausbau der B 169 Einsprüche eingelegt. Jetzt brauchen alle Geduld.

Für die sechs Kilometer von Riesa nach Seerhausen braucht ein Autofahrer etwa vier Minuten. Dort ist die B 169 zweispurig ausgebaut, es gibt keine Ampeln, keine Kreuzungen, keine direkten Anwohner. Dahinter endet die Neubautrasse im Nichts. Wer weiter will, fährt quer durch viele Dörfer zur A 14. Nur auf dem Papier bestehen bisher Varianten für den dritten Bauabschnitt, der von Seerhausen bis Salbitz verlaufen soll (siehe Karte).

Doch welche davon wird gebaut? Und vor allem: wann? Das ist nach wie vor offen. Denn mittlerweile sind nach SZ-Informationen 60 Einsprüche und Hinweise zum dritten Bauabschnitt eingegangen. Allein die sogenannten Träger öffentlicher Belange reichten 25 Anmerkungen ein. Dazu kommen etwa 15 Fälle, die zivilrechtlich relevant sind. In fünf Fällen sind Rechtsanwaltskanzleien mit im Boot. Darunter ist demnach auch ein Anwalt, der sich auf 50 Seiten artikuliert.

Auf eine SZ-Anfrage bestätigt das Dresdner Wirtschaftsministerium, dass „eine Vielzahl von Betroffenen“ die Möglichkeit der Stellungnahme genutzt hätte. Die Planunterlagen für den Bauabschnitt von Seerhausen nach Riesa hatten vom 25. April bis zum 24. Mai in der Stadtverwaltung Riesa und in den Gemeindeverwaltungen Mockrehna, Naundorf, Stauchitz und Ebersbach zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegen. Als Nächstes sei das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) dran, sagt Kathleen Brühl vom Wirtschaftsministerium. „Nunmehr sind durch das Lasuv die zahlreich eingegangenen substanziellen Erwiderungen und Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, Privater und Naturschutzverbände auszuwerten.“

Doch wo stecken die Knackpunkte bei den Einwendungen gegen den Weiterbau der B 169 Richtung Autobahn? Da lässt sich das Wirtschaftsministerium nicht in die Karten schauen. „Bezüglich der Inhalte der Erwiderungen können und dürfen wir aufgrund des laufenden Verfahrens nicht ins Detail gehen“, sagt Kathleen Brühl.

Nur so viel dürfe man sagen: Die Einwendungen bezögen sich insbesondere auf Belange des Umweltschutzes, privat- beziehungsweise eigentumsrechtliche Belange und Belange des Wasserrechtes. Gerade letzter Punkt dürfte spannend werden: Denn mehrere Varianten des nächsten Bauabschnitts queren sensibles Gelände. Und wo Trinkwasser beeinträchtigt werden könnte, kommen neue, schärfere EU-Regularien ins Spiel – was den Bau weitere Zeit kosten könnte.

Gegner einer völlig neuen Trasse verweisen zudem auf betroffene Anwohner – etwa in Raitzen. Außerdem gelte es, den Naturschutz zu berücksichtigen. Befürworter bringen dagegen das Argument Arbeitsplätze ins Spiel: Am Ausbau der B 169 hingen in der Region 45 000 bis 50 000 Arbeitsplätze, heißt es beim Wirtschaftsforum Riesa. Bei den Leuten mit Einsprüchen dagegen gehe es lediglich um etwa 250 Arbeitsplätze – das müsse man werten.

Fest steht bislang nur, dass das Planfeststellungsverfahren 2017 fortgesetzt werden soll, so das Ministerium. Für den von Salbitz bis zur A 14 anschließende 4. Bauabschnitt stelle das Lasuv die Vorplanung/Variantenuntersuchung bis Anfang 2017 fertig. Danach werde das Linienbestimmungsverfahren beim Bund beantragt. Weil der 3. und der 4. Bauabschnitt als „Vordringlicher Bedarf“ im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 enthalten ist, könne man die Planungen zielgerichtet fortführen und zur Umsetzung bringen, heißt es im Wirtschaftsministerium. Wann sich für Autofahrer die Fahrtzeit tatsächlich verkürzt, bleibt allerdings offen.

