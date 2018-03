Sieben Tore in einem Spiel

Bevor am 9. und 10. März im Kreis-Fußball der offizielle Rückrundenstart mit dem 15. Spieltag erfolgt, standen bereits am Wochenende die ersten Nachholspiele aus der 1. Halbserie auf dem Programm. Bis auf die Kreisoberligapartie Stolpen gegen Neustadt mussten jedoch alle Begegnungen, darunter auch das Kellerduell in der höchsten Spielklasse des Landkreises zwischen Altenberg und Stahl Freital II, wetterbedingt abgesagt werden.

Im Neustädter Volksbankstadion, Stolpen verzichtete freiwillig auf sein Heimrecht, kamen die Burgstädter durch ein 1:1 zu einem überraschenden Punktgewinn. Neustadt beendet damit die 1. Halbserie auf dem fünften Tabellenplatz, während die Stolpener als Elfter der Rangliste nun einen Vier-Punkte-Puffer zur unmittelbaren Abstiegszone besitzen.

Die abschließenden Testspiele der Kreisoberligisten aus der Region vor ihrem unmittelbar bevorstehenden ersten Pflichtauftritt des Jahres verliefen recht unterschiedlich. Der SV Pesterwitz gastierte am Sonntagnachmittag beim ambitionierten B-Kreisligisten Kesselsdorf. Der neue Pesterwitzer Trainer Bernd Noack (SZ berichtete) sah beim 4:1-Sieg des Favoriten eine „ordentliche, wenn auch noch nicht ganz punktspielreife Leistung“ seiner Elf.

Dippoldiswalde siegte im kurzfristig zustande gekommenen direkten Kreisoberligavergleich gegen Gorknitz mit 1:0. In einer ausgeglichenen Partie der beiden Tabellennachbarn erzielte der später verletzt ausgewechselte FSV-Torjäger Dominic Luber in der 38. Minute den FSV-Siegtreffer. Anstatt der Punktspielpremiere im neuen Jahr gab es auch für die Freitaler Stahl-Reserve noch einmal eine Art Generalprobe. Am Ende einer umkämpften Partie auf dem heimischen Kunstrasenplatz stand für die Blau-Weißen gegen den mittelsächsischen Kreisoberligisten Langenau eine 3:4 Niederlage zu Buche. Spielertrainer Ronny Schulz war geteilter Meinung zum Auftritt seines im Vergleich zur Hinrunde stark verjüngten Teams: „Nach vorn und in puncto Kondition sah alles schon recht ordentlich aus. Im Abwehrverhalten haben wir allerdings, das zeigen auch die vier Gegentore, zu viele Fehler gemacht.“

Unter keinem guten Stern steht die Vorbereitung von Motor Freital. Trainer Michael Seifert musste das geplante Duell in Pretzschendorf gegen Hartmannsdorf wegen krankheitsbedingtem Personalmangel absagen. Bereits in der Vorwoche konnten die Weißeritzstädter aus dem gleichen Grund in Radeberg nicht antreten.

Sehr torreich ging es beim letzten Formtest der hiesigen A-Kreisligisten zu. Wilsdruff fertigte Lok Nossen mit 10:0 ab. Allein sieben Treffer gingen auf das Konto der Gebrüder Daniel (4) und Stephan Leischner (3). Ebenfalls zehn Treffer fielen zwischen Wurgwitz und Dohna, wobei der Kreisoberligist mit 6:4 die Oberhand behielt. Einige Nerven, ob vieler Gegentore, musste zum wiederholten Male nach eigener Aussage der Mohorner Trainer Marcel Kleinod lassen. Immerhin reichte es trotz zwischenzeitlichen 3:5-Rückstands auch dank des vierfachen Torschützen Stefan Köhler noch zu einem 7:5 gegen die ligagleichen Gegner aus Siebenlehn. Eine wahrlich nicht alltägliche Trefferquote schaffte Felix Jäpelt beim 11:1 von Reinhardtsgrimma gegen Dohna II. Er avancierte mit sieben „Buden“ zum absoluten Top-Kreisfußball-Torjäger des Wochenendes.

